video suggerito

Giro d’Italia 2024, la tappa di oggi Genova – Lucca: orari TV e dove vederla in diretta e streaming 5a tappa da Genova a Lucca e arrivo tra i primi Appennini toscani. 178 chilometri quasi pianeggianti tranne per il Passo del Bracco che potrebbe innescare una fuga di giornata. Diretta in chiaro in TV su Rai 2 e Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

5a tappa del Giro 2024, la Genova – Lucca si corre oggi, nella prima delle tre settimane della Corsa Rosa. Una frazione ancora una volta dedicata probabilmente ai velocisti di giornata, con arrivo in volata dopo due salite, di cui una, il Passo del Bracco di 3a categoria che potrebbe regalare sorprese. Diretta TV e streaming in chiaro sulle reti Rai, a pagamento e per abbonati su Eurosport e Discovery.

Siamo a metà settimana e si affrontano gli Appennini con due GPM in programma e un tracciato di 178 chilometri che lascia la Liguria e arriva in Toscana. Arrivo dedicato agli sprinter, tutti sperano nel bis di Jonathan Milan.

Numero tappa: 5 – Genova – Lucca

Orario di partenza: 12:45

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: ondulato

Lunghezza/Dislivello: 178 km, 1.800 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

La 5ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Genova-Lucca

Metà settimana e avvicinamento agli Appennini e al weekend con la prima cronometro in programma in questa edizione numero 107 del Giro d'Italia che si appresta ad entrare nel vivo. Da Genova a Lucca terreno fertile per qualche fuga da imbastire nella prima parte di tracciato, dove c'è il GMP (di terza categoria) del Passo del Bracco pronto a regalare qualche sorpresa. Poi pianura quasi costante, fino a Camaiore dove si scala verso il Montemagno (4a categoria) e infine l'arrivo a Lucca.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Partenza alle 12:45 dal capoluogo ligure per poi tuffarsi in Toscana tra i primi Appennini di questa edizione 2024. Al km 47 la prima e unica asperità di giornata quando poco dopo Sestri Levante si lascia la provincia di Genova per quella di La Spezia e ci si avventura sul Passo del Bracco. Infine l'approdo nelle terre toscane tra le province di Carrara e Lucca. Arrivo stimato attorno alle 17: 15

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Il Passo del Bracco arriva quasi subito a inizio tappa ma potrebbe ingolosire qualche fuga di giornata. Unico punto del tracciato per provare qualcosa anche se sarà difficile che i velocisti permetteranno ad eventuali battistrada di avere vantaggi importanti: l'arrivo pianeggiante di Lucca è occasione troppo importante per non finire in sprint. A contendersi la vittoria, i migliori: Merlier, Bauhaus, Groves e, ovviamente, il nostro Milan.