Adani commosso in diretta racconta la fine della Bobo TV di Vieri: ecco la storia del tradimento In un video in diretta su Instagram Daniele Adani parla a nome suo e di Cassano e Ventola: alza il velo sul retroscena e spiega com’è finita veramente la Bobo Tv. Tutto è iniziato durante l’estate, aveva intuito una cosa.

Daniele Adani alza il velo in diretta su Instagram e parla del tradimento di Vieri.

La sfogo per un'amicizia tradita. Dopo il comunicato congiunto con Ventola e Cassano, Daniele Adani racconta in una diretta Instagram le emozioni che gli ha suscitato la fine della Bobo Tv e, più ancora, il tradimento da parte di Vieri. Usa un termine molto forte parlando del format che aveva contribuito ad allevare con amore e passione, lealtà e fratellanza (espressioni che richiama spesso nel corso della confessione/rivelazione in diretta) partendo da zero e con lo spirito di condivisione che nasceva da un legame profondo: "Era il figlio che non ho mai avuto". Basta questo per toccare con mano quanto possa esserci rimasto male.

Qualcosa è cambiato, i sentimenti si evolvono e lo fanno ancora più in fretta quando c'è dell'altro che s'insinua tra le pieghe di un rapporto. Lele se ne accorge nell'estate scorsa, quando intuisce che dietro la reticenza e l'apparente stanchezza palesata dell'amico Vieri c'è dell'altro. "Non avrei mai pensato di dover mettere in discussione un rapporto del genere" dice commosso. Parla a nome anche di Nicola e Antonio, guarda dritto dentro l'obiettivo ed è chiaro come si rivolga a Christian quando lo dipinge (e non ne esce affatto bene) come una persona capace di nascondere la verità alle persone che, assieme a lui, avevano diviso molto più dell'esperienza della Bobo Tv.

C'è un passaggio in particolare che sostanzia lo strano (e brutto) effetto che fa subire un certo atteggiamento. E qui il tono della voce lascia trasparire profonda delusione umana, gli occhi sono lucidi per la commozione e la mimica delle mani da ritmata abbassa la frequenza fino a fermarsi. Le ha sulle gambe, come in segno di sconforto. "Come si fa ad andare in diretta col sorriso sulle labbra a parlare di nuovi format come se niente fosse? E quando li hai pensati?". E ancora: "Ci ha ringraziati definendoci collaboratori… siamo diventati improvvisamente dei collaboratori… a me che aveva detto ‘la Bobo Tv non la posso fare senza te'. Io che avevo fatto di tutto per farla nascere".