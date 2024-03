Striscia consegna il tapiro a Bobo Vieri per la nuova tv di Adani, Cassano e Ventola Undicesimo tapiro d’oro per Christian Vieri raggiunto da Valerio Staffelli per la nuova operazione di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola: “Bisogna stare attenti a parlare! Vediamo come andrà a finire”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Christian Vieri ha ricevuto il suo undicesimo tapiro d'oro da Valerio Staffelli per l'operazione che porterà Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola a creare una nuova tv senza di lui. La consegna, questa sera in onda a Striscia la notizia, è stata così commentata dal diretto interessato: "Bisogna stare attenti a parlare! Vediamo come andrà a finire".

Il tapiro a Christian Vieri

Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, dopo il polemico "divorzio" da Christian Vieri e dalla sua BoboTv, hanno annunciato la nascita di un loro nuovo programma online e lo hanno fatto a modo loro. In particolare, Antonio Cassano ha attaccato: "Voglio dire a qualche pagliaccio, buffone e pezzo di m… che stiamo tornando e vi vengo a prendere tutti". Un riferimento che a molti è suonato diretto proprio all'attapirato Christian Vieri che ha così risposto:

Non ho niente da dire, parlerà il mio avvocato. Non mi interessa rispondere, perché ora penso a tutelare la mia immagine. Bisogna stare attenti a parlare! Vediamo come andrà a finire.

Le parole di Antonio Cassano

Le parole di Antonio Cassano sono state molto dure e, sebbene non siano state direttamente indirizzate a nessuno, è stato naturale percepire che l'ex attaccante di Bari, Roma, Real Madrid, Inter, Milan, Sampdoria e Parma abbia voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "Prima gli altri li seguivano 22 persone, quando ci saremo noi saranno 3-4-5 forse 6 se esageriamo. Tempo al tempo, stiamo arrivando". Anche Lele Adani, in una intervista al Messaggero, disse: "La BoboTV era fatta da quattro persone, una (Vieri, Ndr) ha scelto di fare altro".

La reazione di Christian Vieri a Striscia la notizia (ricordiamo il servizio completo nella puntata di venerdì 8 marzo alle 20.35) lascia intendere che ci saranno strascichi legali e che la diatriba durerà ancora per molto.