Davide Valsecchi via da Sky Sport: "Non è un momento facile. Mi ha scritto Leclerc, non ci credeva" Davide Valsecchi lascia Sky Sport, non commenterà le prossime gare di Formula 1. Anche la collega, Federica Masolin, verrà spostata sul calcio, l'opinionista al Corriere dichiara: "Non è un momento facile, ma nella vita si cambia".

A cura di Ilaria Costabile

Davide Valsecchi, ex pilota automobilistico, e dal 2013 opinionista di Formula 1, ha annunciato l'addio a Sky Sport. Non commenterà più le gare e, come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, sta già pensando valutando nuove strade da percorrere: "E ora mi do da fare, tanto io so qualcosa solo di motori", dice ironicamente alla testata. Poi, però, aggiunge: "Intanto ho aperto un sito, Valsemotori, in cui poter analizzare quanto accade in Formula 1, Formula 2 e Formula 3, dove ci sono ragazzi italiani che vanno fortissimo. Sbarcherò anche su YouTube, dove ci daremo dentro. E poi, in alcuni weekend, collaborerò con gli inglesi di F1 Tv".

L'esperienza da opinionista a Sky Sport

L'ex opinionista, 37 anni, parla di questa nuova fase della sua vita, che vede anche la collega Federica Masolin, migrare verso nuove aree sportive di Sky, di fatti è stata spostata al calcio. Valsecchi ammette di aver avuto atteggiamenti, talvolta criticabili, ma dopo più di dieci anni era arrivato il momento di cambiare strada:

Non è un momento facile per me, però nella vita si cambia e forse era arrivato il momento di farlo. Anche Federica d’altronde è stata spostata sul calcio. È andata così, è il mondo del lavoro. Io ho un modo di fare non molto elegante, non parlo benissimo, spesso esagero, ma non sono una persona che porta rancore. Sono uno vero, istintivo… pensavo fosse la cosa giusta, ma da un paio di mesi non ne sono più così sicuro. Tuttavia ognuno prende la sua strada. A Sky mi hanno sempre trattato bene e poi al mio posto hanno preso persone capaci.

D'altra parte era ben voluto anche dal pubblico che, infatti, si era affezionato alla sua presenza e al modo in cui commentava ogni gara in questi anni: "Fin dal primo giorno mi sono imposto una regola, cioè farsi una foto con chiunque me l’avesse chiesta, anche durante una diretta. A Monza arrivavo due ore prima e lasciavo l’autodromo due ore dopo per fare in modo di accontentare tutti". Anche nell'ambiente, non sono mancati messaggi, come ad esempio quello di Charles Leclerc: "Qualche giorno fa mi ha scritto Leclerc. “Valse, ma davvero non farai più parte di Sky? Se hai bisogno del pass per qualche gara, fammi un fischio. Eppure non l’ho mai risparmiato".

Le polemiche per i commenti sessisti

Eppure, però, per il suo modo di fare è stato più volte contestato, anche di recente. Una delle ultime polemiche è quella relativa ai commenti ritenuti sessisti, fatti da lui e dal collega Bobbi, per i quali sono stati allontanati dalle gare:

In quel caso non mi trovai d’accordo con il provvedimento preso da Sky. Certo, avevo peccato di stile, ma mi sono sempre considerato una persona buona. Ho due figli piccoli, non vado in giro a cercare avventure, ormai da quelle sono tagliato fuori. Altro episodio: a Spa, dimenticai il pass per entrare in pista. Me lo fece notare in diretta Federica, io d’istinto scherzai. “Dicono dei napoletani, poi guarda che ladri che ci sono in Belgio…”. Anche lì polemiche feroci

Del rapporto con la collega Federica Masolin, invece, ne parla in maniera entusiasta e affettuosa "Lei era semplicemente la più brava, la più talentuosa. Le spiegavi un paio di cose e le rimanevano subito in testa. Quando mi presero a Sky, era una giornalista bravissima ma non una vera intenditrice di motori. Ora ne sa più di me".