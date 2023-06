Battute sessiste a Sky, Matteo Bobbi e Davide Valsecchi sospesi per un GP Arriva la decisione da parte di Sky, che risponde alle polemiche sospendendo per un gran premio i due commentatori. Bobbi e Valsecchi, intanto, si scusano sui social.

A cura di Andrea Parrella

Matteo Bobbi e Davide Valsecchi sospesi da Sky per un Gp. Le due voci della Formula 1 sanzionati con un turno di stop per le frasi inopportune pronunciate nel corso della diretta televisivadi domenica scorsa, nell'ambito del racconto del Gran Premio di Formula 1 di Spagna. A confermare le voci di sospensione è proprio l'azienda, che quindi decide di dare un segnale dopo le polemiche suscitate dalle immagini imbarazzanti che, da ore, circolano molto online.

I commenti volgari di Matteo Bobbi e Davide Valsecchi

“Volevo dire a Davide, che dietro di lui c’è un bel ‘pacchetto di aggiornamenti’ se si gira”, è il commento di Bobbi che ha inviato il collega a girarsi per osservare la ragazza in questione. Ancora peggio la replica di Valsecchi che, giratosi a osservare, commenta: “Li conosco, purtroppo mi hanno detto che non si può testarli”. Uno scambio poco elegante che prosegue con il ping pong tra i due, rigorosamente in diretta tv.

L’imbarazzo dell’inviata Federica Masolin

Evidente l'imbarazzo mostrato dall’inviata Federica Masolin, che tenta di proseguire, bloccando gli interventi dei due, ed esclamando in maniera ironica, ma al contempo infastidita: “Io chiedo asilo politico, non possiamo guardare qualche intervista invece di ascoltare questi due?”. La regia trasmette quindi l’intervista richiesta dall’0inviata che dovrebbe mettere fine al momento in questione. Ma tornati in diretta, i due proseguono. “Li rivedremo sani e salvi al prossimo Gran Premio dopo questo siparietto apprezzato soprattutto dalle loro consorti?”, aveva chiesto loro l’inviata. Parziale la retromarcia di Bobbi: “Io se torno a casa mi sa che un sacco di mazzate le prendo”. Valsecchi, invece, prosegue imperterrito: “Ho già fatto due volte l’operazione per gli occhi perché ho perso la vista fin da bambino a guardare quelle cose”.

Le scuse di Valsecchi e Bobbi

Nel corso della giornata sono arrivate anche le parole di scuse da parte di Valsecchi e Bobbi. ”Mi dispiace, tanto”, esordisce Valsecchi nella storia Instagram pubblicata poco fa. ”Domenica, nel dopo gara sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose. Per questo, vorrei chiedere scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky, davvero”. ”Domenica nel dopo gara sono stato protagonista di una battuta uscita in modo del tutto infelice. Nonostante non fosse nelle mie intenzioni, ho generato un momento sgradevole che ha reso sofferenza alla sensibilità di alcune persone”, afferma invece Bobbi.