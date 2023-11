La risposta di Vieri al video rivelatorio di Adani sulla Bobo TV: un messaggio durissimo Vieri risponde al video di Lele Adani in cui provava a spiegare tutto sulla rottura della Bobo TV con Cassano e Ventola. L’ex attaccante invia un messaggio durissimo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Prima la diretta streaming da solo, poi l'annuncio da parte di Vieri della fine della Bobo TV con la presenza di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Successivamente la partnership con la radio ufficiale della Serie A che ha di fatto messo fine al loro format su Twitch e che sarebbe stata alla base della rottura del quartetto. Prima con un comunicato su Instagram e poi attraverso un video è stato Lele Adani a svelare i motivi dietro la fine della Bobo TV. Oggi "la replica" di Vieri attraverso una missiva da parte del suo avvocato. Con una nota pubblicata sui propri canali social, l’ex attaccante ha fatto sapere di essere pronto ad azioni legali nei confronti di chi si esponesse in maniera diffamante ed offensiva nei suoi confronti.

"Christian Vieri comunica che a fronte di notizie, articoli e comunicazioni varie svolte attraverso fonti social, testate giornalistiche, testate web, blog e da singoli privati (connessi con i recenti fatti della Bobo Tv) aventi contenuti apertamente diffamatori, offensivi e denigratori dell’immagine privata e pubblica dello stesso, si riserva fin d’ora di agire sia in sede civile che in sede penale avanti l’autorità giudiziaria competente per la tutela dei diritti e degli interessi del proprio assistito".

Non sono ben chiare le motivazioni di questa nota da parte di Vieri ma sembra essere a tutti gli effetti una manovra di tutela da parte dell'ex attaccante nei confronti di questa vicenda. Probabilmente nelle prossime ore qualcuno risponderà a questa nota che non è altro una difesa alle presunte diffamazioni nei confronti di Vieri. Nel mirino sicuramente ci può essere la diretta social sostenuta da Adani ieri sera in quel che sembra essere ormai a tutti gli effetti una battaglia mediatica che è solamente iniziata una decina di giorni fa.

La ricerca della verità e dei motivi che hanno portato all'imminente rottura del quartetto che ha dato vita alla Bobo TV è solo alle battute iniziali. “La Bobo TV è il passato, non esiste più. Adesso c'è la Bobo Vieri TV” aveva commentato Adani durante la diretta con un pizzico di commozione. Aveva parlato dei colloqui avuti con Vieri poco prima che poi a sorpresa – a suo dire – si ritrovassero fuori dalla Bobo TV con solo parole di ringraziamento per quella "collaborazione" avuta fino a quel momento. Oggi l'ennesimo capitolo di una storia che sembra avere ancora nuove pagine da scrivere.