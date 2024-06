video suggerito

Jacobs e quel messaggio senza risposta: “Mi dicevo: ‘Dopo gli rispondo’, ma è passata un’eternità” Marcell Jacobs svela il messaggio mandatogli da Carl Lewis, un’offerta cui non ha mai risposto: “Ma non per arroganza, è che mi perdo via”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marcell Jacobs è tornato negli Stati Uniti per riprendere gli allenamenti in vista delle Olimpiadi dopo la vittoria della medaglia d'oro agli Europei, non senza polemica col presidente della Fidal Stefano Mei a causa della sua rinuncia ai campionati italiani che si svolgeranno in questo weekend. Da lì il 29enne di Desenzano racconta le sue aspettative per Parigi e svela un messaggio cui non ha mai risposto né mai lo farà a questo punto: "Non per arroganza, è che mi perdo via. Mi sono detto: ‘Dopo gli rispondo', ma è passata un'eternità". L'autore di quel messaggio era Carl Lewis.

Marcell Jacobs dopo la vittoria dell'oro nei 100 metri agli Europei di Roma

Il messaggio di Carl Lewis a Marcell Jacobs

La vicenda risale al settembre dell'anno scorso, quando Jacobs decise di dare un taglio netto non solo ai suoi allenamenti ma anche alla sua vita fino a quel momento, lasciando il suo storico allenatore Paolo Camossi ed anche l'Italia, per trasferirsi a Jacksonville in Florida alla corte di Rana Reider. Ebbene, appena si diffuse la notizia dell'addio al suo tecnico, gli scrisse una leggenda dell'atletica e dello sport mondiale come Carl Lewis per proporsi come suo nuovo allenatore.

Non una novità, visto che i due si erano già incontrati di persona per puro caso all'aeroporto di Milano tanto anni prima: "Durante il mio ultimo anno da junior incontrai Carl Lewis, il mio mito, a Linate – racconta Jacobs a ‘Oggi' – All'epoca facevo salto in lungo, mi offrì di andare ad allenarmi da lui, ma ho avuto paura. Troppo stress, sedute massacranti: tutto quel ‘rigorismo' americano non faceva per me, almeno allora".

Leggi anche Frank Chamizo ripescato alle Olimpiadi dopo lo scandalo di Baku: banditi lottatori russi e bielorussi

Parecchi anni dopo, il ‘Figlio del vento', vincitore di 9 ori olimpici, ci ha riprovato: "Quando è uscita la notizia che avevo lasciato Paolo, Carl Lewis mi ha scritto: ‘Vorrei allenarti, per me puoi fare entrambe le specialità: velocità e salto in lungo'. Non gli ho risposto. Non per arroganza, è che mi perdo via. Mi sono detto: ‘Dopo gli rispondo', ma è passata un'eternità".

Carl Lewis oggi a 62 anni fa l'allenatore dopo aver scritto la storia dell'atletica leggera

La scelta di Rana Reider come nuovo allenatore

Il campione olimpico di Tokyo ha scelto un ‘sergente di ferro' come Rana Reider e spiega il motivo: "Mi serviva un coach che sapesse cosa farmi fare, che avesse già allenato campioni olimpici e portato a casa tante medaglie. Dovevo andare sul sicuro, non potevo fare esperimenti a 9 mesi dai Giochi".

Adesso parola alla pista di Parigi: Marcell sa che se vuole fare di nuovo la storia, deve scendere non di poco rispetto al pur buono 9"92 di 10 giorni fa a Turku, visto che al momento ha l'ottavo tempo stagionale con gente che ha corso recentemente intorno al 9"80.