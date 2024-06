Marcell Jacobs rinuncia ai campionati italiani, la Federazione si arrabbia: “Così non va bene”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Marcell Jacobs si è rimesso ampiamente in carreggiata. Nell'anno olimpico, nell'anno in cui difende l'oro dei 100 metri vinto a Tokyo, è tornato su tempi eccellenti. A Roma ha vinto gli Europei, pochi giorni dopo a Turku ha realizzato un favoloso 9.92. I Giochi di Parigi iniziano il 26 luglio, praticamente tra un mese, il percorso di Jacobs è ottimo e forse per questo ha deciso di dare forfait ai Campionati Assoluti di La Spezia. Una rinuncia inaspettata che ha fatto arrabbiare il presidente federale Stefano Mei, che ha usato parole durissime.

Jacobs rinuncia ai campionati italiani

Jacobs avrebbe dovuto disputare gli Assoluti di La Spezia, ma dopo aver confermato la sua presenza ha rinunciato ed è tornato negli Stati Uniti, più esattamente in Florida, per ritornare dalla sua famiglia. Si allenerà al caldo e starà con moglie e figli prima di volare a Parigi per l'appuntamento più importante di tutti. Con queste parole ha annunciato la rinuncia: "Non farò i campionati italiani, un appuntamento che ho sempre onorato, lo testimoniano i miei cinque titoli. Ma abbiamo deciso che l’avvicinamento all’Olimpiade sarebbe stato diverso. Abbiamo ancora da lavorare tanto, arriverò a Parigi da campione olimpico e voglio arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Lotterò fino all’ultimo centimetro".

La Fidal si arrabbia: "Chiederò spiegazioni"

Il forfait di Jacobs, che segue quelli di Tortu e Chituru Ali, ha fatto arrabbiare e non poco la Fidal. Il presidente federale Stefano Mei ha commentato con queste parole, severe, il no agli Assoluti: "Non ne sapevo nulla, nessuno mi ha consultato, tantomeno ha informato il settore tecnico. Solo il 19 mi aveva confermato la presenza a La Spezia. Così non va proprio bene. Chiederò spiegazioni al vice presidente vicario Sergio Baldo, che è anche suo comandante alle Fiamme Oro. Mi dispiace che Marcell non ci sia, ma ne prendo atto. Anche se a questo punto non sono nemmeno sicuro che il motivo sia quello di ritornare per un periodo in Florida. Promettere una cosa e poi farne un’altra non va proprio bene. Ne dovremo parlare a fondo".