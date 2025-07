Il Qatar si candida per le Olimpiadi 2036: “Vogliamo portare i Giochi in Medio Oriente per la prima volta”

Il Qatar ha annunciato la sua candidatura per le Olimpiadi del 2036: “Vogliamo portare i Giochi Olimpici e Paralimpici organizzati in Medio Oriente e Nord Africa”.

Il Qatar ha annunciato la sua candidatura per le Olimpiadi del 2036. Il paese delle penisola araba ha formalizzato la sua candidatura per ospitare il più grande evento sportivo del mondo a Doha nell'estate del 2036 in un comunicato stampa pubblicato oggi, martedì 22 luglio: dopo aver ospitato i Mondiali di calcio ora il Qatar vuole ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici.

La concorrenza per ospitare i Giochi Olimpici del 2036 è agguerritissima, visto che anche Cile, India, Polonia, Turchia, Germania, Corea del Sud, Sudafrica e Indonesia hanno espresso già il loro interesse, con alcuni paesi che hanno già presentato la candidatura come il Qatar.

Le prossime Olimpiadi estive si terranno a Los Angeles nel 2028 e quelle successive a Brisbane nel 2032 mentre i Giochi invernali saranno a Milano-Cortina nel 2026 e sulle Alpi francesi nel 2030.

Il Qatar si candidata per le Olimpiadi del 2036:

"Attualmente disponiamo del 95% delle infrastrutture sportive necessarie per ospitare i Giochi e disponiamo di un piano nazionale completo per garantire la prontezza operativa di tutte le strutture", ha affermato lo sceicco Joaan bin Hamad Al Thani, presidente del Comitato olimpico del Qatar e presidente del comitato della candidatura.

Inoltre, il comitato olimpico del Qatar sottolinea "un curriculum notevole nell'ospitare eventi sportivi internazionali", citando la Coppa del Mondo FIFA 2022 come "ampiamente considerata la migliore edizione nella storia del torneo".

"Se al Qatar venisse assegnato l'onore di ospitare i Giochi, si tratterebbe dei primi Giochi Olimpici e Paralimpici organizzati in Medio Oriente e Nord Africa", ha aggiunto il comitato di candidatura del Qatar nella sua dichiarazione. "Questo importante passo consentirebbe al Qatar di presentare un modello arabo distintivo per i Giochi, radicato nella diversità e nell'inclusività, costruito su un'eredità duratura e sul potere dello sport di ispirare speranza e pace".

Il Qatar era stato escluso dalle Olimpiadi del 2032 perché il CIO di Thomas Bach aveva accelerato la scelta di Brisbane come sede ospitante tramite una procedura di assegnazione preferenziale. La nazione del Golfo potrebbe dover affrontare la sfida del vicino Arabia Saudita, che ospiterà la Coppa del Mondo maschile nel 2034 dopo aver investito anch'essa le proprie ricchezze in megaprogetti sportivi. Anche l'India è una potenziale forte contendente, con Nita Ambani, un influente membro del CIO. È la moglie dell'uomo più ricco dell'India, Mukesh Ambani, a capo del conglomerato Reliance Industries.

Il Comitato olimpico del Qatar ha dichiarato di voler "mettere in mostra il potenziale della gioventù araba sulla scena mondiale".