Marcell Jacobs torna spaziale nei 100 metri: corre in 9.92, il suo miglior tempo dopo l'oro di Tokyo Straordinaria prestazione di Marcell Jacobs nel meeting finlandese di Turku dove ha vinto i 100 metri scendendo sotto la soglia dei 10 secondi. Ha fermato il cronometro in 9.92, secondo uno strepitoso Chituru Ali anche lui con un eccellente 9.96 che gli è valso la miglior prestazione personale.

Pazzesco tempo di Marcell Jacobs al meeting di Turku, in Finlandia, tappa del World Continental Tour, appuntamento di livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza. Nella finale dei 100 metri, stampa (con un vento a +1.5) un eccezionale 9.92, scendendo ancora sotto i 10 secondi dopo aver ottenuto un 9.99 in batteria. Si tratta del suo miglior tempo mai ottenuto dai tempi della medaglia d'oro di Tokyo a dimostrazione di una incredibile progressione di forma che fa ben sperare in vista di Parigi 2024. Sotto i 10 anche Chituru Ali che ferma il cronometro con il suo PB in 9.96. Per entrambi un tempo che li porta automaticamente ai Giochi francesi.

