Adani accusa Vieri dopo la fine della Bobo TV: “È ripartito il giorno dopo senza sensibilità” Il progetto della Bobo TV è ormai messo alle spalle ma Adani si è tolto qualche sassolino dalla scarpa contro Vieri: “Quando si prova una cosa così forte non si può cancellare tutto e ripartire”

A cura di Ada Cotugno

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per Lele Adani la BoboTV è soltanto un lontano ricordo. Le consuete dirette del canale Twitch gestito assieme agli amici Vieri, Ventola e Cassano si sono interrotte bruscamente quasi un mese fa, quando l'ex attaccante dell'Inter si è presentato da solo davanti alle telecamere.

La situazione ha sollevato dubbi e domande che hanno trovato risposte parziali da parte dei protagonisti di questa storia. In una storia Instagram Vieri aveva spiegato la sua versione, ma fin qui l'unica certezza è che il format che ha intrattenuto gli utenti per quasi quattro anni non esiste più. Al Social Football Summit 2023 Adani non ha approfondito la questione, ma ha lasciato trasparire la grande delusione per la piega che ha preso questa avventura.

In particolare l'opinionista è rimasto colpito dalla ripartenza veloce della BoboTV, sbarcata adesso anche in televisione: "Poi quando le cose finiscono e finiscono in un modo triste dal mio punto di vista trovo impossibile pensare al dopo: dipende dalla natura di ognuno di noi. Quando si prova una cosa così forte non si può cancellare tutto e ripartire il giorno dopo, non avendo sensibilità, senza pensare a quello che si era costruito".

Leggi anche La Bobo TV sulla radio ufficiale della Serie A: ecco perché Vieri ha rotto con Adani e Cassano

Le trasmissioni continuano senza i soliti quattro volti noti che nel frattempo stanno cercando di reinventarsi. Adani, Ventola e Cassano hanno mantenuto integro il loro rapporto nonostante la rottura del quartetto con Vieri, ma sul loro futuro come commentatori calcistici non hanno lasciato molti indizi.

In tanti gli hanno chiesto di ricominciare, ma Adani resta freddo riguardo a una possibile nuova collaborazione: "Ci sono state diverse richieste, noi cerchiamo di ascoltare tutte le persone che ci chiedono e che sono disposte ad accompagnare un nuovo percorso. In questo momento non ho né le idee chiare né lo stimolo. Quando ripartiremo, se ripartiremo, sarà una cosa che andrà a implementare il tipo di stile che è stato interrotto ingiustamente: non ci saranno altre strade".