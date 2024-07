Due calciatori dispersi in mare dopo una tragica gita in barca: continuano senza sosta le ricerche

video suggerito

Due calciatori dell'Ittihad Tanger, squadra del Marocco, dispersi in mare dopo una gita in barca: continuano senza sosta le ricerche da parte della Royal Gendarmerie e della Royal Navy.

A cura di Vito Lamorte

Due giocatori dell'Ittihad Tangeri, squadra di calcio marocchina, sono dispersi mentre nel Mar Mediterraneo dopo una tragica gita in barca insieme ad altri compagni di club. Una storia davvero incredibile, visto che i due hanno perso di vista la loro barca e non sono stati più ritrovati, mentre altri due, che erano nelle stesse condizioni, sono riusciti a salvarsi grazie all'intervento della Royal Gendarmerie e della Royal Navy.

L'incidente è avvenuto lo scorso sabato quando cinque giocatori dell'Ittihad Riadhi de Tanger, più comunemente abbreviato in IRT, erano usciti per una gita e si trovavano su una barca davanti a una spiaggia a sud di Castillejos, città al confine con Ceuta.

Il vicepresidente del club Anass Mrabet ha affermato che tre giocatori sono stati salvati sempre nella giornata di sabato, ma sono ancora in corso gli sforzi per localizzare i giocatori scomparsi, si tratta di Salman Harraq e Abdellatif Akhrif. I giocatori non avevano salvagenti quando si sono tuffati in acqua dallo yacht. Akhrif di 24 anni, che era un punto fisso della squadra, mentre Harraq di 18 anni, che si doveva unire alla prima squadra quest'anno. I tre che sono riusciti a essere salvati sarebbero Oussama Aflah, Souleimane Dahdouh e Abdelhamid Maali.

Due calciatori dell'Ittihad Tangeri dispersi in mare: le ricerche proseguono

Secondo i resoconti di diversi media marocchini, che citano uno dei sopravvissuti, i quattro giocatori si sono gettati in acqua senza aver fissato adeguatamente l'ancora e la barca si è allontanata pian piano dalla loro posizione. L'unico che era rimasto sull'imbarcazione non sapeva guidarla e ha provato a ritornare nel luogo dove i compagni si erano tuffati in acqua ma non ci è riuscito: più passava il tempo e più si allontanava.

Due calciatori sono stati ritrovati due ore e mezza dopo in acqua dalla Marina reale marocchina, mentre altri due sono stati trascinati via dalla corrente e risultano ancora dispersi.

Uno dei sopravvissuti sopravvissuti ha dichiarato che la barca su cui si trovavano non era affondata né si era capovolta come sostenevano alcune voci nelle ore successive: ha spiegato che dopo il tuffo da parte dei quattro al largo della spiaggia di Restinga non hanno stabilizzato bene l'ancora e così lo yatch è andato alla deriva con le quattro persone che erano già in mare.

L'incidente ha suscitato profonda emozione in tutta la comunità calcistica marocchina, che ha fatto sentire il suo sostegno da parte di tifosi, club e autorità sportive all'Ittihad Tanger.