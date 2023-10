Victoria: “Vengo dalla classe operaia”. Beckham la sbugiarda: “Con che macchina andavi a scuola?” Uno scambio tra David Beckham e la moglie Victoria Adams nella docuserie appena uscita su Netflix diventa virale con decine di milioni di visualizzazioni: “Dammi una sola risposta”. L’ex cantante delle Spice Girls va in difficoltà…

A cura di Paolo Fiorenza

Da un paio di giorni è disponibile su Netflix la docuserie in quattro puntate su David Beckham, ed ovviamente tra i protagonisti c'è anche Victoria Adams, moglie dell'ex centrocampista della nazionale inglese. Un matrimonio che, a dispetto di chi prevedeva che una coppia così glamour non potesse resistere a lungo, va invece avanti da quasi un quarto di secolo, con quattro figli a cementare l'unione.

Un rapporto su cui si sofferma a lungo la serie, raccontando tra gli altri i momenti durissimi della tempesta d'odio che si abbatté su Becks e sulla moglie dopo la sua espulsione in Inghilterra-Argentina ai Mondiali del 1998 e delle voci sul tradimento con la sua assistente Rebecca Loos nel 2004. Frangenti di cui le interviste a David e Victoria restituiscono il dolore di allora, palpabile nelle parole sofferte di oggi.

David Beckham e la moglie Victoria Adams alla prima della serie Netflix a Londra

Non mancano anche momenti più leggeri, come un siparietto tra i due che è ben presto diventato virale sui social in maniera pazzesca: il video ha già quasi 70 milioni di visualizzazioni. Beckham non era previsto nel segmento, che è un'intervista alla moglie sui suoi anni giovanili, ma è spuntato fuori all'improvviso da dietro una porta quando l'ex cantante delle Spice Girls ha detto di essere cresciuta nella classe operaia.

"Venivamo dalla classe operaia", dice la Adams. Un'affermazione che l'ex pilastro del Manchester United non può far passare e lo si sente esclamare fuori campo: "Sii onesta". "Io sono onesta", replica Victoria. "Sii onesta", insiste David, che poi le fa una domanda secca: "Con che macchina tuo padre ti accompagnava a scuola?".

"Dunque, mio padre…", prova ad affabulare Posh Spice. Il duetto continua: "No, dammi una sola risposta", "Non è una risposta semplice", "Con che macchina tuo padre ti accompagnava a scuola?", "Dipende…", "No, no, no, no, no", la incalza David, ottenendo alla fine la risposta che ristabilisce la verità.

"Ok, negli anni '80 mi padre aveva una Rolls-Royce", ammette Victoria. "Grazie", chiude la questione il marito. Altro che "working class"…