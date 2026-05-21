Max Dowman a 16 anni ha vinto la Premier League, ora è tornato a scuole per sostenere gli esami

Classe 2009, Max Dowman è un giovane talento. Il centrocampista nella stessa settimana dopo aver festeggiato il campionato vinto con l’Arsenal deve effettuare gli esami a scuola.

Max Dowman detiene una serie di primati. Da qualche giorno ne ha pure un altro: è il più giovane calciatore ad aver vinto la Premier League. Perché questo centrocampista ha vinto il titolo con l'Arsenal di Arteta a 16 e 144 giorni. Ha festeggiato il titolo, sogna di prendersi pure la Champions League, che vivrà tra pochi giorno contro il PSG. Nel mezzo ha dovuto studiare e in questi giorni è tornato sui banchi per effettuare degli esami scolastici, e chissà che festa avrà avuto dai compagni di classe, magari pure da chi tifava per il Manchester City.

La Premier League vinta e gli esami a scuola

Martedì 19 maggio l'Arsenal è tornato campione d'Inghilterra. Giornata storica, lo sarebbe stato a prescindere, ma quando il titolo arriva dopo 22 anni è tutto da cerchiare in rosso, anzi bianco e rosso. I calciatori hanno festeggiato nel centro d'allenamento, mentre Arteta è rimasto a casa e non ha voluto nemmeno guardare Bournemouth-Manchester City, mentre faceva il barbecue il figlio gli ha detto che era fatta.

Dowman ha festeggiato, e dopo essere diventato anche il più giovane marcatore della Premier League in stagione, ha continuato a sgobbare fuori dallo sport. Perché questo in Inghilterra è periodo di esami, lui ha effettuato quelli che in Inghilterra sono i GCSE, che sta per General Certificate of Secondary Education.

Max Dowman è il più giovane calciatore a vincere la Premier League, è nato nel 2009 ed ha appena 16 anni.

E sullo sfondo per Dowman c'è la Champions League

Gli esami denominati in Inghilterra GCSE, sono gli esami finali della scuola secondaria e tendenzialmente si sostengono tra i 15 e i 16 anni. Il sistema è differente rispetto all'Italia. In pratica è come si svolgesse al termine del biennio o del triennio delle superiori, con esami generali su tutte le materie: dall'inglese alla storia passando per matematica, geografia e lingue straniere

Il giovanissimo centrocampista potrebbe coronare questa settimana di esami scolastici, che si chiuderà venerdì, giocando domenica prossima l'ultima partita di Premier League contro il Crystal Palace, quella in cui verrà materialmente consegnato il trofeo. Poi volerà a Budapest per la finale di Champions League.