Il Napoli dopo oltre due mesi e mezzo ritrova ufficialmente Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano a sorpresa è stato convocato dal tecnico Gattuso per la partita di campionato con il Verona, l'ultima del girone d'andata. Difficilmente avrà la possibilità di giocare dal primo minuto. Ma il ritorno di Osimhen è una notizia meravigliosa per il club partenopeo, che pur segnando tanto in alcune partite, ha avuto delle difficoltà a trovare la via della rete contro squadre arroccate.

Osimhen si era infortunato giocando con la Nigeria a metà novembre, si infortunò alla spalla. Sembrava dovesse rimanere ai box per qualche settimana, invece lo stop è stato molto più lungo del previsto. Quando era sulla via del recupero l'attaccante è stato trovato positivo al Covid, e per oltre venti giorni è stato positivo. Adesso, dopo essere stato trovato negativo, è tornato a disposizione di Gattuso che lo ha portato con sé a Verona. Il recupero del nigeriano apre le porte alla cessione del basco Llorente, che giocherà con l'Udinese.

I convocati di Gattuso per Verona-Napoli

Portieri: Meret, Ospina, Contini.

Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Di Lorenzo, Hysaj.

Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Zielinski, Lobotka.

Attaccanti: Lozano, Insigne, Osimhen, Petagna, Mertens, Politano, Llorente.

La probabili formazione del Napoli per il match con il Verona

Qualcosa cambierà Gattuso rispetto al match con la Juventus. Ma dovrebbe essere limitato il turnover. Il Verona è un avversario di tutto rispetto. In porta tocca a Meret, in difesa ha una chance Maksimovic, mentre Hysaj potrebbe far rifiatare Mario Rui. A metà campo certi Demme e Bakayoko, con Petagna ancora titolare in attesa di cedere il posto a Mertens o Osimhen, che potrebbe giocare nel finale di partita.