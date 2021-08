“Vendute 832mila maglie del PSG di Messi in 24 ore”, ma è una fake news che gira in rete dal 2014 Dopo l’ingaggio di Leo Messi da parte del PSG sui social e su diverse testate internazionali è circolata la notizia che nelle prime 24 ore il club transalpino abbia venduto 832 mila magliette con il nome dell’argentino. Si tratta però di una fake news che nasce da un post ironico fatto da un tifoso del Barcellona nel 2014.

A cura di Michele Mazzeo

Molti report e numerosi post diramati sui social hanno rivelato che il PSG ha venduto 832.000 maglie di Messi nelle prime 24 ore dopo il suo ingaggio. Diverse testate internazionali hanno riportato la notizia, ma si tratta di una fake news che trae origine da uno scherzo di un tifoso del Barcellona risalente addirittura a sette anni fa.

Tutti i report, i post e gli articoli riguardanti questo dato (che avrebbe dell'incredibile) citano come fonte l'autorevole quotidiano spagnolo Marca che però non ha mai pubblicato questa notizia. Anche se è lecito supporre che la maglia del PSG di Lionel Messi sarà quella più venduta nella stagione 2021/2022, e le file chilometriche davanti agli store del club transalpino ne sono la prova, dovremo infatti aspettare alcune settimane o mesi per ottenere i dati ufficiali dal club o dalla Nike per sapere quante siano state effettivamente le magliette numero #30 con il nome del sei volte Pallone d'Oro nel suo primo giorno da calciatore del club parigino.

Viene da chiedersi allora da dove arriva questa la cifra di 832mila magliette che ha fatto il giro del mondo. Tutto nasce da un tifoso del Barcellona (@Barzaboy il suo nome su Twitter) che il 2 settembre 2014 pubblicò un tweet sul suo profilo per prendere in giro la stampa spagnola (e non solo) che per tutta la sessione di mercato aveva dato per fatto il trasferimento di Messi al PSG. "AFFARE FATTO: Il PSG ha ingaggiato Lionel Messi, finora sono state vendute 832.000 maglie [MARCA]" recitava infatti il tweet del tifoso blaugrana che accompagnava la foto photoshoppata dell'argentino con la maglia del club parigino. In quel caso la cifra e la presunta fonte erano le stesse che oggi a distanza di sette anni sono tornate a circolare con insistenza nel momento in cui il trasferimento di Messi al PSG è diventato realtà.

Di conseguenza viene anche a cadere la notizia secondo la quale il Paris Saint-Germain con le magliette vendute finora si sarebbe già ripagato un anno di stipendio del 34enne argentino (40 milioni di euro netti a stagione). Oltre al fatto che i numeri circolati finora non hanno alcuna conferma ufficiale, va infatti ricordato che l'accordo del PSG con il produttore di kit, Nike, garantisce al club francese un forfait di 80 milioni di euro all'anno con una piccolissima percentuale sulla vendita delle magliette. Accordo che ovviamente il PSG sta tentando di rinegoziare ma che ancora è in vigore.