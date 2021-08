Coda chilometrica per comprare la maglia di Messi: addirittura finisce nella metropolitana Scene di delirio stamattina a Parigi, quando lo store ufficiale del PSG ha aperto i battenti per vendere la nuova maglia numero 30 di Messi. La lunghissima fila formatasi in poco tempo è arrivata addirittura a scendere lungo le scale della metropolitana. Risultato: le maglie taglia uomo sono andate esaurite a tempo di record.

A cura di Paolo Fiorenza

A Parigi è esplosa la Messi-mania: una città intera oggi si è risvegliata innamorata pazza del campione argentino appena arrivato a parametro zero dal Barcellona. Leo Messi è il profeta tanto atteso che può annunciare l'entrata del PSG in una nuova era, in cui finalmente riuscirà a mettere in bacheca coppe dalle grandi orecchie mai viste da queste parti.

Nella sua nuova squadra il 6 volte Pallone d'Oro non indosserà più l'iconico numero 10 di Barcellona e Nazionale argentina, lasciato senza problemi al suo amico Neymar, ma riabbraccerà il 30, che ha avuto nei primi due anni in prima squadra in Catalogna, dal 2004 al 2006. Per consentirlo, tuttavia, è stata necessaria una deroga da parte della Ligue 1: nel campionato francese, infatti, i numeri 1, 16 e 30 sono riservati esclusivamente ai portieri. Inoltre nel PSG il 30 era già sulle spalle di Alexandre Letellier, 20enne parigino cui è stato gentilmente chiesto di prenderne un altro.

Entrambi gli ostacoli dunque sono stati superati e da stamattina lo store ufficiale del PSG è stato letteralmente preso d'assalto dai tifosi che volevano accaparrarsi la maglia numero 30 di Messi. In poco tempo si è formata una coda chilometrica, che addirittura – come mostra il video sottostante – si è allungata fino a scendere lungo le scale della metropolitana. Il delirio per Messi ha avuto rapidamente la sua logica conseguenza: la vendita si è aperta alle ore 9, dopo poco più di un'ora le maglie da uomo erano già esaurite e restavano solo quelle per donne e bambini. Qualcosina insomma il PSG lo recupererà dal merchandising, magari non proprio tutti i 70 milioni che elargirà a Messi in due anni…