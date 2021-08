Messi rifiuta il numero 10 di Neymar! Al PSG indosserà un’altra maglia È attesa a breve l’ufficialità del trasferimento di Leo Messi al PSG: il fuoriclasse argentino firmerà un contratto biennale col club degli sceicchi, con un ingaggio che dovrebbe essere di 35-40 milioni netti. Nella sua nuova squadra Messi cambierà clamorosamente numero di maglia: ha detto no all’offerta di Neymar.

A cura di Paolo Fiorenza

Finalmente ci siamo: Leo Messi sta per essere annunciato ufficialmente dal Paris Saint-Germain, come confermato dal padre e agente Jorge all'aeroporto di Barcellona, da dove i due sono in partenza alla volta della capitale francese. Il campione argentino firmerà un contratto biennale col PSG, con opzione per il terzo anno: l'ingaggio dovrebbe essere di 35-40 milioni netti a stagione, ovvero quanto il club blaugrana non poteva assicurargli alla luce dei paletti imposti dal tetto salariale della Liga.

L'attesa a Parigi è spasmodica: l'arrivo di Messi sarà un plus clamoroso anche per tutta la Ligue 1, campionato visto sempre con scetticismo nonostante la presenza di gente come Neymar e Mbappé. La presenza del 6 volte Pallone d'Oro trasforma d'un tratto Parigi nella capitale calcistica mondiale, mettendo a disposizione di Pochettino – su cui adesso c'è una tonnellata di pressione – una squadra dei sogni forse mai vista nella storia del calcio. Se sarà sufficiente per vincere l'agognata Champions League, obiettivo dichiarato degli sceicchi del Qatar, è tutto da vedere, in una competizione dove i dettagli – leggasi infortuni – possono fare la differenza tra il trionfo e una dolorosa eliminazione.

Non solo risultati sportivi: a Parigi si aspettano di realizzare anche un indotto mostruoso con la vendita delle magliette di Messi. La questione peraltro potrebbe presentare una novità clamorosa per quanto riguarda il numero di maglia del campione albiceleste. Secondo quanto svela Veronica Brunati, giornalista argentina molto vicina alle vicende del 34enne di Rosario, Neymar avrebbe offerto il suo numero 10 a Messi, ma quest'ultimo lo avrebbe rifiutato. Il fuoriclasse sarebbe intenzionato ad indossare invece il 30, numero portato sulle spalle nei suoi primi due anni al Barcellona, dal 2004 al 2006.

La scelta dovrebbe tuttavia ottenere prima l'autorizzazione della Ligue 1, in deroga alla propria normativa sul tema, che prevede che i numeri 1, 16 e 30 siano riservati esclusivamente ai portieri. Difficile pensare che l'avventura di Messi in Francia parta con un no che non conviene a nessuno.