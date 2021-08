Messi in partenza per Parigi, il padre conferma: “Leo oggi firma col PSG” Leo Messi è atteso a Parigi. L’attaccante argentino sta per lasciare Barcellona alla volta di Parigi, dove da ore lo stanno aspettando tantissimi tifosi. In serata dovrebbe effettuare le visite mediche e poi firmare un contratto biennale, con opzione sul terzo anno con il Psg. Mercoledì ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Messi.

A cura di Alessio Morra

Leo Messi dopo 21 anni ha dato l'addio al Barcellona. Una vita intera in blaugrana. Era un ragazzino quando è arrivato, va via, ora che ha 34 anni, e lo fa dopo aver vinto tutto e dopo essere diventato uno dei migliori calciatori della storia. Messi in lacrime ha salutato il club domenica scorsa e velocemente ha voltato pagina. Il suo futuro sarà al Paris Saint Germain. Come ha confermato papà Jorge a ‘La Sexta' dicendo: "Si, Leo partirà e oggi firmerà per il Paris Saint Germain". Poco prima delle tredici l'argentino si è presentato all'aeroporto con tutta la sua famiglia, che lo accompagnerà ovviamente in Francia.

L'accordo è stato trovato su tutto. Messi firmerà un biennale da 40 milioni netti a stagione, con un'opzione per un terzo anno. L'argentino sta per lasciare definitivamente Barcellona e già in serata effettuerà le visite mediche per il Paris Saint Germain. La presentazione ufficiale dovrebbe esserci domani, con una conferenza stampa in grande stile al Parco dei Principi.

Messi al Paris Saint Germain

Capitolo Barcellona chiuso definitivamente. Messi sta per diventare un calciatore del Paris Saint Germain, che ha costruito una squadra stellare e proverà a vincere per la prima volta la Champions League con una squadra ricca di campioni e colma di stella, ora la più luccicante è Leo Messi, che formerà un tridente con Mbappé e Neymar. Roba di super lusso. Leo firmerà un contratto biennale con opzione per la terza stagione e guadagnerà 40 milioni di euro di netti a stagione.

Le parole di Jorge Messi

Il papà – agente Jorge Messi, dall'aeroporto di Barcellona, ha confermato che il figlio sta per partire alla volta di Parigi ed ha, prima ancora dell'annuncio ufficiale, confermato l'accordo: "Si, Leo partirà e firmerà oggi per Il Paris Saint Germain", mentre alla domanda se il figlio fosse triste nel lasciare Barcellona ha detto: "Non l'hai visto?".

La stories di Antonela la moglie di Messi

In volo verso Parigi Antonela Roccuzzo ha postato una stories, in cui si vedono felici sorridenti lei e Leo Messi, contento e felice di volare alla volta di Parigi: "Tutti e cinque insieme vivremo una nuova avventura", questo il test a corredo della foto.