Leo Messi è un giocatore del Paris Saint Germain: l’annuncio ufficiale con un suggestivo video Leo Messi è sbarcato a Parigi. Il calciatore argentino, che due giorni fa, ha lasciato il Barcellona si appresta a firmare un ricco biennale da 40 milioni di euro con il Paris Saint Germain Messi non indosserà la maglia numero 10, che sarà sempre sulla spalle di Neymar. Mercoledì alle 11 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Messi al Parco dei Principi.

A cura di Alessio Morra

Leo Messi è a Parigi ed è diventato un calciatore del Paris Saint Germain. Messi nella tarda mattinata è partito da Barcellona e, accompagnato da moglie, figli e papà, ora è arrivato in Francia, dove è stato accolto con tutti gli onori. Si apre una nuova era per la ‘Pulce' che proverà a vincere la Champions anche con il PSG. Felicissimo anche Neymar, che ha postato una splendida stories in cui dà il caloroso benvenuto a Messi, che non indosserà la maglia numero 10, che resterà sulle spalle del brasiliano.

La lunga giornata di Messi, da Barcellona a Parigi

La giornata di Messi è stata seguita minuto per minuto dai media di tutto il mondo. In tantissimi lo attendevano in Francia e in Spagna, con sentimenti opposti. Tristezza ma anche riconoscenza a Barcellona, gioia estrema ovviamente a Parigi, dove ora si pensa a vincere tutto in questa stagione. Papà Jorge è arrivato in aeroporto dopo mezzogiorno e ha fatto sapere che la trattativa era conclusa, e ha detto che la firma sarebbe arrivata già in giornata, probabilmente in serata. Messi, con moglie e figli, si è presentato verso le 13 all'aeroporto, poco dopo la sua dolce metà Antonela ha postato una stories in cui si vede sorridere la coppia, felice perché sta per iniziare una nuova avventura. Con l'approssimarsi alla Francia è arrivata una meravigliosa stories su Instagram di Neymar che ha mostrato la sua felicità per l'arrivo di Messi:"Back together" e tanti cuoricini sulla foto di un abbraccio tra i due.

Messi non avrà la maglia numero 10 del PSG

Quando Messi è sbarcato è stato accolto da applausi scroscianti di chi lo attendeva, e particolare non casuale Leo si è presentato con una magliettina bianca chiara con scritto sopra: ‘Ici c'est Paris' e cioè ‘Ecco Parigi'. Contemporaneamente è stato pubblicato sugli account del Psg un video molto bello che anticipava l'arrivo di Messi, e in questo video c'è stata una anticipazione. Perché sono ben in vista le maglie numero 10 di Neymar e la 7 di Mbappé, ciò significa che Messi non vestirà la maglia numero 10.

La presentazione ufficiale di Messi

Il Paris Saint Germain ha annunciato che mercoledì 11 agosto, alle ore 11, si terrà una conferenza stampa in cui verrà ufficialmente presentato Leo Messi. Non ci sarà il grande happening alla Tour Eiffel, ma Messi prenderà confidenza già con il Parco dei Principi, che sarà il suo nuovo stadio.