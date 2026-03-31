Borislav Mihaylov è morto a 63 anni: Roberto Baggio gli segnò due gol nella semifinale dei Mondiali

La Bulgaria piange una leggenda del proprio calcio, un giocatore iconico che ha incrociato più volte la strada dell'Italia. Borislav Mihaylov è morto all'età di 63 anni, il portiere ed ex capitano della nazionale bulgara era ricoverato in ospedale dalla fine di novembre dopo essere stato colpito da un ictus. Nelle ultime settimane le sue condizioni erano critiche, Mihaylov era in coma e non è riuscito a riprendersi. La famiglia ha dato l'annuncio della sua scomparsa, poi rilanciato dalla Federcalcio bulgara.

Borislav Mihaylov, leggendario portiere ed ex capitano della Bulgaria, è morto a 63 anni

Nato il 12 febbraio 1963 a Sofia, Mihaylov è stato uno dei migliori portieri nella storia del calcio bulgaro. Capitano della nazionale della "generazione d'oro" ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, vide la sua strada sbarrata dall'Italia nelle semifinali (doppietta di Roberto Baggio), classificandosi poi al quarto posto con la squadra che annoverava tra le sue file campioni come Stoichkov (capocannoniere di quel Mondiale), Letchkov, Balakov, Kostadinov e il ‘Lupo' Ivanov.

Oltre che a USA '94, Mihaylov ha giocato contro l'Italia anche nel Mundial messicano del 1986 (1-1 nella fase a gironi) e poi in una partita amichevole del settembre 1991 a Sofia (2-1 per la Bulgaria). Nel 1998 in Francia ha giocato la sua terza Coppa del Mondo.

Mihaylov ha disputato un totale di 102 partite con la nazionale bulgara, di cui 60 con la fascia di capitano, un record assoluto. A livello di club, il portiere ha legato la sua carriera principalmente al Levski Sofia, con cui ha vinto tre volte il campionato e tre volte la coppa nazionale. Nel 1986 è stato nominato miglior calciatore della Bulgaria. Nel corso della sua carriera ha giocato anche con le maglie del Belenenses in Portogallo, del Mulhouse in Francia, del Reading in Inghilterra e dello Zurigo in Svizzera.

Borislav Mihaylov è stato lungamente presidente della Federcalcio della Bulgaria

Dopo la fine della sua carriera agonistica, è entrato a far parte della Federazione calcistica bulgara, ricoprendo dapprima la carica di vicepresidente dal 2001 al 2005 e poi dopo il novembre 2005 quella di presidente, carica che ha mantenuto fino al 15 ottobre 2019. Poi è stato ancora presidente della Federcalcio dall'aprile del 2021 al novembre 2023. È stato il presidente più longevo della federazione, con 16 anni di mandato. Nel periodo 2011-2019 è stato inoltre membro del Comitato Esecutivo della UEFA. Insomma, parliamo di un monumento dello sport bulgaro, pianto oggi da un Paese intero.