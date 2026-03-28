I giocatori della Mauritania litigano per la maglia di Messi: caos davanti agli spogliatoi dell’Argentina

I giocatori della Mauritania si sono messi in fila fuori dallo spogliatoio dell'Argentina, tutti, sperando di andarsene con la maglia di Lionel Messi. È quanto accaduto al termine dell'amichevole che i campione del mondo in carica hanno giocato e vinto 2-1: gol di Enzo Fernández che ha sbloccato la partita al 17′ sfruttando un passaggio di Molina e Nico Paz che ha raddoppiato con una magia su punizione al 32′ firmando il suo primo gol con l'Argentina. Il talento del Como nel secondo tempo ha lasciato posto proprio a Messi.

La partita si è conclusa con il gol al 94′ di Lefort Ethmane. Da quel momento in poi tutti gli occhi erano fissi proprio su giocatori e panchina della Mauritania. Ognuno aveva in mentre di chiedere la maglia a Messi o anche strappargli un selfie, una foto, un autografo o qualsiasi altra cosa che fosse legata al campione argentino. Di fatto Messi è stato saldamente sotto i riflettori dopo la vittoria per 2-1 dell'Argentina contro la Mauritania nella recente amichevole. Al termine della partita, i giocatori della Mauritania hanno iniziato a formare una lunga coda fuori dallo spogliatoio argentino.

Nei filmati diventati virali sui social si vede proprio cosa sia successo nella pancia dello stadio subito dopo la partita. L'Argentina è andata nel suo spogliatoio anche per evitare il caos in campo. Caos che però si è verificato poi proprio negli spogliatoi quando tutti i calciatori della Mauritania erano in attesa di ricevere una maglia dai loro avversari. In particolari, in molti erano interessati chiaramente ad avere quella di Messi. In quel momento erano tutti fermi dietro a quella porta prima di ricevere una busta col marchio della federazione contenente proprio tutte le maglie dell'Argentina da dividere.

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La caccia spietata per quella di Messi è andata avanti per diverso tempo con alcuni calciatori che sono arrivati quasi a contendersi tra le mani le varie divise che venivano tirate fuori dalla busta. Alla fine quella di Messi sembra sia andata al giocatore più esperto della squadra mentre gli altri si sono dovuti "accontentare" delle altre anche se il bottino è stato chiaramente piuttosto soddisfacente per tutti.