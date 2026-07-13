Esaudito il desiderio dell’Argentina: contro l’Inghilterra ai Mondiali giocherà con la maglia blu

Inghilterra-Argentina è la semifinale dei Mondiali 2026. L’Argentina voleva giocare con la seconda maglia, quella blu, ed è stata accontentata.

Inghilterra-Argentina sarà cronologicamente la seconda semifinale dei Mondiali 2026, dopo Francia-Spagna. L'incontro è in programma mercoledì 15 luglio alle ore 21. Si giocherà ad Atlanta. Una partita attesissima, non solo per la posta in palio. L'Inghilterra vuole tornare in finale dopo 60 anni, l'Argentina vuole difendere il titolo fino in fondo, ma non solo. E per farlo i sudamericani si affideranno anche alla scaramanzia. Messi e compagni giocheranno con la maglia blu, quella indossata nelle due occasioni in cui ai Mondiali hanno eliminato gli inglesi.

Inghilterra-Argentina è la semifinale dei Mondiali 2026

In ogni caso si farà la storia. Sorrisi e lacrimi saranno incorporati. L'Inghilterra cerca il traguardo che le sfugge da una vita, l'Argentina vuole tornare in finale e per farlo si affida a Leo Messi che con la nazionale ha giocato 205 partite ma non ha mai sfidato gli inglesi, la Perfida Albione direbbero in Argentina ricordando l'astio per gli inglesi a causa della Guerra delle Falkland, che come dimostrato dopo il 3-1 alla Svizzera dei quarti non è solo un ricordo del passato.

Jude Bellingham festeggia il primo gol alla Norvegia con Gordon.

In blu l'Argentina ha vinto con l'Inghilterra

Questa sarà la sesta sfida in assoluto ai Mondiali tra le due nazionali. L'Inghilterra ne ha vinte tre, due nei gironi (1962, 2002) e una nei quarti di finale (nel 1966, quando poi vinse). L'Argentina si è imposta nel 1986, quando Maradona nell'arco di cinque minuti realizzò in una partita dei quarti di finale due gol che hanno segnato la storia del calcio. I sudamericani hanno fatto festa anche nel 1998, quando la partita terminò sul 2-2. AI rigori finì 4-3. Nelle due eliminatorie vinte, l'Argentina ha giocato sempre con la maglia blu, la seconda, e lo farà anche mercoledì prossimo.

Inghilterra in bianco, Argentina in blu

Da tabellone è l'Inghilterra a giocare in casa ed ha dunque la possibilità di scelta della divisa, e ovviamente ha optato per quella tradizionale, quella bianca. L'Argentina sperava di indossare la seconda maglia, quindi quella blu come nei Mondiali di Messico '86 e in quelli del '98, è stata accontentata. La FIFA ha confermato che i campioni del mondo in carica utilizzeranno quella ‘camiceta' che in passato ha portato fortunata. Non è vero ma ci credo, probabilmente la pensano così anche Scaloni e i suoi calciatori.