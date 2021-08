Le cifre del contratto di Lionel Messi con il PSG: tutti i dettagli Alle ore 12.00 Lionel Messi parlerà in conferenza stampa per esporre i motivi dell’addio a quella che è stata casa sua per più di vent’anni e dopo si dedicherà alla definizione dei dettagli della sua nuova avventura al Paris Saint-Germain. Emergono le cifre sul contratto che il club francese ha offerto al sei volte Pallone d’Oro ma manca ancora qualcosa per chiudere l’operazione.

A cura di Vito Lamorte

La notizia del mancato rinnovo di Lionel Messi è la bomba che ha sconvolto il calcio mondiale. L'annuncio del Barcellona ha cambiato tutte le carte in tavola sia per il club catalano che per mercato estivo 2021. La Pulce era convinta di chiudere la sua carriera con il Barça ma la situazione finanziaria della società non permette di avere in rosa un calciatore con l'ingaggio di Messi e così Joan Laporta ha comunicato la decisione al padre dell'argentino. Il summit è stato poco amichevole rispetto a quelli precedenti, visto che l'entourage della Pulce pensava di dover chiudere l'accordo invece si è ritrovato una situazione completamente diversa. Subito è iniziato il toto-destinazione per il numero 10 di Rosario e il Paris Saint-Germaina è parsa la squadra che avesse più possibilità di acquistare il sei volte Pallone d'Oro, soprattutto dopo che Guardiola ha chiuso la possibilità Manchester City per il fuoriclasse argentino. Nelle scorse ore i contatti tra Messi e i parigini si sono infittiti e un membro della famiglia reale del Qatar ha fatto sapere sui social che le negoziazioni si sarebbero concluse con esito positivo: Messi sarà un nuovo calciatore del PSG.

Intanto il quotidiano L'Equipe ha rivelato le cifre del contratto che i parigini hanno messo sul tavolo per Messi: il giornale francese assicura che oggi si svolgerà l'incontro chiave tra la dirigenza del club francese e i rappresentanti del giocatore, e l'operazione dovrebbe chiudersi a breve. Il PSG offrirà al campione argentino 40 milioni di euro a stagione, ovvero molto meno di quanto aveva offerto la scorsa estate, e così Messi diventerebbe il giocatore più pagato della rosa davanti a Neymar, dopo la riduzione di stipendio che il brasiliano ha accettato nei mesi scorsi. Si tratta di una cifra è anche superiore ai 35 milioni che aveva concordato con il Barcellona prima che il suo rinnovo diventasse carta straccia.

Sempre L'Equipe rivela anche che il PSG offrirà a Messi un contratto di tre anni, anche se l'ultimo sarà facoltativo, soddisfacendo così uno dei requisiti del giocatore: avere un contratto di almeno due anni. I contatti sono in corso ma manca ancora qualcosa per chiudere l'operazione: intanto oggi Messi saluterà ufficialmente il Barcellona e soltanto dopo definirà i dettagli della sua nuova avventura.

Alle ore 12.00 è stata convocata una conferenza stampa convocata all'Auditori 1899 del Camp Nou e l'argentino chiuderà così i 17 anni in blaugrana, esponendo i motivi per cui deve lasciare quella che è stata casa sua da quando è partito dall'Argentina. Molte domande potranno trovare risposta dalla voce del protagonista principale della storia che un anno fa non è stato ceduto su esplicita richiesta e che ora dovrà andrà andare via non potendo esaudire il suo desiderio di chiudere la sua carriera al Barça.