“Messi al PSG, trattativa chiusa”: ingaggio mostruoso e presentazione alla Tour Eiffel Dopo l’addio al Barcellona, che ha lasciato dopo oltre vent’anni, Leo Messi si appresta già a firmare per il Paris Saint Germain. Il calciatore argentino, forse entro il fine settimana, diventerà un calciatore del Paris Saint Germain. L’argentino firmerà un biennale da oltre 40 milioni di euro.

A cura di Alessio Morra

Leo Messi si avvicina sempre più al Paris Saint Germain. Le trattative tra l'argentino e il club francese proseguono spedite. L'annuncio sembra imminente. Messi meno di due giorni fa ha lasciato il Barcellona e sembra pronto ad accasarsi in Ligue 1. Il sontuoso mercato del Paris prosegue e Pochettino dopo aver avuto Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum in squadra avrà Messi che formerà un tridente incredibile con Neymar e Mbappé.

Messi, trattativa in chiusura con il PSG e presentazione alla Tour Eiffel

Le negoziazioni sono quasi definitivamente concluse, l'annuncio sta per arrivare e dovrebbe giungere prima della fine della settimana. Messi sta per diventare un calciatore del PSG. La chiusura della trattativa sembra a un passo, come ha confermato un membro della famiglia reale del Qatar. E tutta questa velocità nella trattativa non deve sorprendere, non c'è tempo da perdere. Le vacanze di Leo sono quasi finite, la Ligue 1 è iniziata e tra cinque settimane parte la Champions League. Il PSG farà le cose in grande e avrebbe intenzione di presentare Messi alla Tour Eiffel che, come riferito da José Alvarez di El Chiringuito, è stata prenotata per martedì prossimo. Dunque il 10 agosto dovrebbe esserci la presentazione dell'argentino.

L'ingaggio di Leo Messi, quanto guadagnerà al Psg

Il Barcellona non è riuscito a formalizzare l'accordo con Leo Messi, che aveva accettato un notevole taglio dell'ingaggio e aveva detto sì a un contratto biennale da 35 milioni di euro a stagione. Con il PSG dovrebbe guadagnare un po' di più. L'entourage del cinque volte Pallone d'Oro sta limando gli ultimi dettagli del contratto che dovrebbe essere, a meno di clamorose sorprese, un biennale da 40 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio superiore a quello di Neymar e Mbappé.