L’annuncio dalla Francia: “Messi ha scelto il Psg”. Entro il week-end la chiusura della trattativa I media francesi raccontano della trattativa tra Lionel Messi e il Paris Saint-Germain e dell’accordo che sarebbe impostato su queste basi: contratto di 2 anni con opzione per una terza stagione. Il padre dell’argentino dovrebbe incontrare la dirigenza nelle prossime ore, l’obiettivo è chiudere entro il prossimo week-end.

Nella Ligue 1 e con il Paris Saint-Germain. Il futuro di Lionel Messi, che ha chiuso da svincolato l'esperienza con il Barcellona, è in Francia e non Inghilterra, con il Chelsea oppure al Manchester City di Pep Guardiola ("non è assolutamente nei nostri piani", le parole del tecnico). La Pulce giocherà nella stessa squadra dell'ex compagno in blaugrana, Neymar. I media transalpini – è il giornalista @mohamedbouhafsi a rilanciare la news di alto impatto in questa sessione di mercato finora molto piatta – raccontano della trattativa e dell'accordo impostato su queste basi: contratto di 2 anni con opzione per una terza stagione.

Non sono ancora chiare né note le cifre, ovvero quanto percepirà d'ingaggio l'argentino e, più ancora, quale sarà la formula studiata dalla società capitolina per restare nei parametri finanziari previsti dalla Uefa ma la notizia del possibile trasferimento trova conferme anche in un altro particolare: c'è la volontà del Psg di chiudere l'operazione entro il prossimo week end. Il padre di Messi dovrebbe incontrare la dirigenza nelle prossime ore. "Leonardo e il nostro presidente stanno lavorando per migliorare la squadra – aveva lasciato filtrare nelle ultime ore il tecnico dei pargini, Pochettino -. Conta la qualità dei giocatori: la società valuta tutte le possibilità che sono sul tavolo e offre il mercato… ovviamente Messi è una di queste".

Tutto dopo l'annuncio ufficiale dei catalani in un comunicato nel quale si parlava di "ostacoli economici e strutturali" per effetto dei quali "entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri del giocatore e del club alla fine non vengano esauditi". Nemmeno un paio di ore dopo la notizia che non ci sarebbe stato alcun rinnovo del contratto scaduto a giugno, la società ha tolto dal proprio sito la foto dell'argentino.