Juventus a un passo da Felipe Anderson: dalla Lazio il primo colpo di mercato della nuova stagione Felipe Anderson a un passo dalla Juventus. Chiusura dell’affare a un passo con il brasiliano che arriverebbe in bianconero a parametro zero dalla Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Felipe Anderson dalla Lazio come primo colpo di mercato della Juventus per la stagione 2024/2025. Affare in chiusura per il brasiliano che è in scadenza di contratto con i biancocelesti il prossimo 30 giugno 2024. Cristiano Giuntoli da tempo aveva messo le mani sul fantasista carioca e ora l'operazione sembra essere ormai in fase di definizione. A rivelarlo è Fabrizio Romano, esperto di mercato che ha fatto sapere come sia stata inviata la proposta formale all'esterno brasiliano. I bianconeri erano sul giocatore da dicembre 2023.

Tutto sarà dunque definito a breve con l'accordo verbale arrivato ormai nelle fasi finali. Una volta sistemato ogni tipo di dettaglio l'accordo potrà perfezionarsi. Da tempo Felipe Anderson era in rotta con la Lazio e avrebbe voluto un aumento del suo ingaggio da 2,5 milioni per rinnovare. Evidentemente però la presidenza biancoceleste non ha accettato e per questo la Juventus ne ha approfittato. Da capire adesso se la Vecchia Signora, con l'arrivo di Felipe Anderson, metterà sul mercato qualche big: Kean indiziato numero uno.

Felipe Anderson in azione contro la Juventus in Coppa Italia.

L'attaccante dovrebbe lasciare i bianconeri dopo essere già andato vicino alla cessione all'Atletico Madrid a gennaio. Da capire la situazione relativa a Federico Chiesa dato che la Juventus a fronte di un'offerta irrinunciabile potrebbe anche decidere di far partire l'attaccante azzurro. Felipe Anderson chiude così la sua esperienza alla Lazio iniziata a luglio 2021 dopo essere stato preso dal West Ham che a sua volta aveva prelevato il brasiliano dal Porto.

Felipe Anderson aveva iniziato la sua esperienza in biancoceleste nel 2013 acquistato dal Santos. In maglia biancoceleste fino a questo momento ha messo a segno 56 gol e 63 assist sommati alle due esperienze fatte. Da capire ora alla Juventus, una volta chiusa l'operazione, come verrà utilizzato il giocatore che sicuramente si è sempre espresso al meglio in un modulo 4-3-3. Tutto dipenderà anche dalla scelta dell'allenatore: Allegri o un nuovo tecnico pronto a far ripartire i bianconeri in campionato e in Champions.