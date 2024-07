video suggerito

La nuova maglia della Juventus 2024-25: un dettaglio grafico nasconde un significato speciale Le nuove maglie della Juventus per la stagione 2024-2025 hanno un’ispirazione originale, dietro il design c’è un messaggio particolare. Quanto costa la nuova divisa? Ecco i prezzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La nuova maglia della Juventus per la stagione 2024-2025 è ispirata alla luna. Il video di presentazione del kit che i bianconeri indosseranno tra campionato e Champions League è "un piccolo passo per l'uomo, un passo da gigante per l'umanità". È la frase che il club ha scelto a corredo della breve sequenza, nella quale si vede Kenan Yildiz in versione astronauta sbarcare sul corpo celeste ed entrare ‘in contatto' con la divisa. Una scelta tutt'altro che inedita, considerato che proprio il talento turco potrebbe vestire la numero 10 rimasta appesa in armadietto da quando Paul Pogba è stato squalificato.

Il significato della grafica ispirata alla superficie lunare

Un particolare grafico nasconde un significato speciale che richiama "il massimo simbolo dello spirito pionieristico". In che senso? La Juve guarda al futuro, puntando molto alla valorizzazione dei talenti che è il filo conduttore del nuovo abbigliamento: "La maglia ha un tessuto creato utilizzando un metodo di ingegneria 3D per costruire la casacca su tre livelli, così da garantire un effetto visivo e tattile particolari. Si tratta di una sottile grafica craterizzata come il paesaggio ondulato della superficie lunare".

La divisa che aiuta i calciatori "a giocare sotto pressione"

Tra i dettagli due cose balzano all'occhio: non c'è ancora l'indicazione dello sponsor sulla parte anteriore, si torna alle righe bianche e nere a banda più larga (com'era accaduto abbastanza di recente, nella prima stagione di Cristiano Ronaldo a Torino), il patch della Coppa Italia sovrasterà il logo della Casa tedesca, mentre accanto c'è quello del club con le 3 stelle.

Quanto alla descrizione del prodotto Adidas, nella presentazione sul sito ufficiale si parla di "maglie leggere confezionate in stretta collaborazione con i giocatori durante il processo di sviluppo". Cosa vuol dire? Sono state realizzate con materiali traspiranti "per la performance e per aiutare i giocatori di livello mondiale ad avere la sicurezza di giocare sotto pressione".

Quanto costano le nuove maglie della Juventus

I prezzi possono variare a seconda delle personalizzazioni e delle patch aggiuntive a disposizione dei tifosi. Si va dal prezzo di 100 euro della maglia gara home ai 150 della divisa gara authentic a cui aggiungere 45/55 euro per i pantaloncini (nella duplice versione) e 23 euro per i calzettoni. Nel complesso per avere l'intero kit si può arrivare a sborsare 250 euro e anche più. La maglia gara home bambini costa 75 euro (40 il prezzo per avere anche il pantaloncino), mentre è di 100 euro il costo della maglia gara home donna.