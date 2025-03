Perché il Genoa giocherà con una maglia che omaggia il Boca Juniors contro la Juventus

video suggerito

Il Genoa omaggerà il Boca Juniors contro la Juventus, sabato 29 marzo all'Allianz Stadium di Torino, scendendo in campo con una maglia speciale che celebra il legame tra i due club e della città di Genova con la squadra argentina, che il 3 aprile compirà 120 anni.

Il Grifone e il marchio Kappa hanno svelato la quarta divisa 2024/2025 che unisce innovazione tecnica, impatto visivo e un sentimento popolare diffuso nella comunità genoana e nella città della Lanterna: il legame affettivo con il Boca Juniors.

Perché il Genoa giocherà con una maglia che omaggia il Boca Juniors contro la Juve

Il motivo dell'omaggio del Genoa al Boca Juniors è legato al 120°compleanno del club argentino, che sarà il 3 aprile. Perché c'è questo legame tra i due club? Perché tra i fondatori della squadra argentina, nata ufficialmente nel 1905 nel quartiere La Boca c’era una forte presenza di immigrati italiani, soprattutto genovesi: per questo motivo il Boca in Argentina è conosciuto anche come gli ‘Xeneises'.

Il Genoa, inoltre, è diventato uno dei primi club europei a fare una tournéè in Sud America e venne accolto in maniera trionfale proprio nel quartiere di Buenos Aires nel 1923. Sin dall’inizio c’è stata quindi una sorta di gemellaggio tra le due squadre.

Il 3 aprile 1905 un gruppo di giovani italiani originari di Genova si incontrarono a casa di Esteban Baglietto per fondare una squadra di calcio e vi parteciparono altre quattro persone, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana e i fratelli Juan e Teodoro Farenga (originari di Muro Lucano, Basilicata). Altri importanti membri fondatori del club furono Arturo Penney, Marcelino Vergara, Luis Cerezo, Adolfo Taggio, Giovanelli, Donato Abbatángelo e Bertolini.

A dare ancora più forza a questo legame ci ha pensato il MEI, Museo dell’Emigrazione Italiana, dove oggi si è tenuta la conferenza di presentazione della nuova maglia del Genoa: si tratta di una scelta fortemente simbolica perché mette come punto di partenza la storia di emigrazione, appartenenza e identità che unisce Genova e Buenos Aires, il Genoa e il Boca Juniors.

Il lancio della nuova maglia avviene in un anno significativo anche per il centenario della canzone “Ma se ghe penso”, struggente inno all’emigrazione e al desiderio di ritorno alla terra d’origine. Storia di un legame tra le due squadre, le due tifoserie e le due città.