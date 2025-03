Nico Gonzalez cambia ruolo nella nuova Juventus di Tudor: la probabile formazione contro il Genoa

video suggerito

Vlahovic ma non solo. La nuova Juventus targata Igor Tudor mostrerà subito la sua rigenerata identità contro il Genoa. Un taglio netto rispetto alla formazione vista da Thiago Motta nelle ultime due partite di campionato contro Atalanta e Fiorentina. Non solo Dusan come fulcro dell'attacco bianconero, ma anche il centrocampo potrebbe subire una netta trasformazione e in generale il modulo della Juventus sarà profondamente rifondato. Ma in che modo? Tudor pare intenzionato a dare maggiore qualità al reparto offensivo ridimensionando la zona mediana.

Terzini a tutta fascia e l'intenzione di spingere proprio con gli esterni per supportare un attacco che dovrebbe poggiare proprio su Vlahovic. Ma chi fungerà in questo nuovo ruolo? Nico Gonzalez. L'attaccante argentino sarebbe lui a spostarsi lungo la fascia destra per spingere e difendere allo stesso momento. L'ex Fiorentinba, nel 3-4-2-1 pensato da Tudor ha così l'occasione di riscattare una stagione sin qui molto negativa, contrassegnata da prestazioni deludenti e da diversi problemi fisici che ne hanno rallentato il cammino sin dall'inizio della stagione.

Vlahovic e Thuram in campo.

Sarà lui il primo tra i giocatori che Tudor proverà a rivitalizzare. Sul versante mancino potrebbe toccare a Weston McKennie che andrebbe così a completare una stagione in cui con Thiago Motta ha occupato diverse posizioni di campo. È la prima formazione di Tudor che dunque andrebbe a sacrificare uno come Kolo Muani, destinato inizialmente in panchina, ma anche Conceicao. Insomma, si prospetta una Juventus tutta nuova che punterà proprio su Vlahovic per cercare di conquistare quel quarto posto diventato obiettivo massimo della società.

La probabile formazione della Juventus contro il Genoa

Ma chi occuperà gli altri ruoli? Davanti a Di Gregorio in porta non è da escludere la possibilità che Tudor scelga il terzetto difensivo formato da Kalulu, Renato Veiga e Gatti. In mediana invece intoccabile a questo punto appare Thuram che in realtà con Motta era stato spesso messo in discussione. Al suo fianco Locatelli che Tudor ha promosso ufficialmente unico capitano della Juventus. Detto di Nico e McKennie, in attacco alle spalle di Vlahovic dovrebbero agire Yildiz e Koopmeiners pronti a supportare l'attaccante serbo in zona gol.