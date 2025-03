Perché il Genoa contro la Juventus gioca con una maglia ispirata al Boca Juniors

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Genoa nella partita contro la Juventus a Torino indosserà una maglia per celebrare i 120 anni del Boca Juniors. Un omaggio al club argentino che nel 1905 fu fondato da immigrati arrivati dall'Italia molti dei quali proprio dalla Liguria, e in particolare da Genova, tanto che sul retro della casacca appare sempre in bella vista la scritta "Xeneizes", ovvero "Genovesi".

Il club rossoblù e il marchio sportivo Kappa hanno svelato la quarta divisa 2024/2025 che porta avanti un sentimento popolare diffuso nella comunità genoana e nella città della Lanterna, che è il legame affettivo con il Boca Juniors degli immigrati in Argentina a cavallo tra i due secoli (1800 e 1900).

Perché la quarta maglia del Genoa si ispira a quella del Boca Juniors

Il 3 aprile il Boca Juniors compirà 120 anni e il Geonoa ha deciso di omaggiare il club argentino perché tra i fondatori c’era una forte presenza di immigrati italiani, soprattutto genovesi: uno dei primi giorni di aprile 1905 un gruppo di giovani italiani originari di Genova si incontrarono a casa di Esteban Baglietto per fondare una squadra di calcio e vi parteciparono altre quattro persone, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana e i fratelli Juan e Teodoro Farenga (originari di Muro Lucano, Basilicata).

Il Genoa è stato uno dei primi club europei a fare una tournéè in Sud America nel 1923 e proprio a Buenos Aires ricevette un'accoglienza straordinaria dai connazionali che vivevano lì.

La nota del club rossoblù sull'iniziativa: "Genoa CFC e Kappa svelano il Fourth Kit, una maglia che unisce innovazione tecnica, impatto visivo e valore simbolico. Il design celebra le radici di un sentimento popolare diffuso nella comunità genoana e nella città della lanterna: il legame affettivo con il Boca Juniors. A cementare ancora di più il tema in oggetto la location del MEI, Museo dell’Emigrazione Italiana, dove oggi si è tenuta la conferenza di presentazione. Una scelta fortemente simbolica, che pone al centro del racconto non solo la maglia, ma anche una storia di emigrazione, appartenenza e identità che unisce Genova e Buenos Aires, il Genoa e il Boca Juniors. La nuova divisa celebra il 120° anniversario del club degli “Xeneizes”, uno dei più titolati del mondo, fondato nel quartiere La Boca da emigrati genovesi. Il lancio avviene in un anno significativo anche per il centenario della canzone “Ma se ghe penso”, struggente inno all’emigrazione e al desiderio di ritorno alla terra d’origine".

Il Genoa omaggia il Boca per i 120 anni con una maglia speciale

Il lancio della maglia è stato accompagnato da una campagna social con alcuni video dedicati e fotografie firmate dal celebre fotoreporter Sam Alexander Gregg. L'ad rossoblù Andres Blazquez all'evento di presentazione, che si è tenuto nella suggestiva sede del Museo dell'emigrazione italiana alla Commenda di Prè, ha dichiarato: "La maglia è un omaggio che facciamo noi al Boca. Per rispetto all'istituzione e alla grande realtà del Boca".

Il dirigente del Grifone ha proseguito: "Ci hanno comunicato che sarà trasmessa in orario prime negli Stati Uniti sul canale Cbs Sport e siamo molto contenti, perché questa è una grande partita con la Juventus. Sarà una grande occasione per noi. Per mostrare un po' quello che sta facendo qui a Genova".

Infine Blazquez ha aggiunto: "Trentanni fa ho vissuto tre anni in Argentina ed ho seguito il Boca dal vivo proprio nella Bombonera, mi sembra incredibile oggi potere omaggiare quel club come dirigente del Genoa".