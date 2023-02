Veleni in campo tra Vlahovic e gli ex compagni della Fiorentina: “Parla proprio lui, stai muto!” Quella contro la Fiorentina per Dusan Vlahovic non sarà mai una partita come le altre: alcune tensioni con due ex compagni nel corso della sfida tra Juve e Viola ne sono la testimonianza più lampante.

A cura di Vito Lamorte

Duro confronto tra Vlahovic e Biraghi

Per Dusan Vlahovic la gara contro la Fiorentina non sarà mai una partita come le altre. L'ultima prova è arrivata dalla gara tra la Juventus e la squadra viola dello scorso turno di campionato, con l'attaccante serbo che ha giocato la sua seconda partita da titolare dopo il rientro dall'infortunio proprio in occasione della sfida contro la sua ex squadra.

Si è parlato molto del gol annullato per fuorigioco millimetrico al numero 9 bianconero, ma la gara di Dusan contro la Viola è stata piuttosto dura per il trattamento che gli ha riservato Luca Ranieri, che lo ha marcato in maniera molto fisica e ha cercato di mettergli pressione in ogni occasione.

Ranieri interviene in maniera vigorosa su Vlahovic.

I due hanno iniziato questo duello ‘rusticano' fin dalle prime battute, come raccontato da Davide Bernardi di DAZN nel ‘BordoCam' di Juventus-Fiorentina: il difensore viola ha cercato di far sentire la sua ‘presenza' in più di un'occasione e Allegri, accortosi della situazione, dice subito al suo giocatore di stare calmo. "Calmati, Dusan, calmati", così il tecnico della Juve ha provato a tenere a freno Vlahovic.

Alla prima occasione il calciatore serbo non si è fatto pregare e ha restituito le cortesie precedenti a Ranieri. Non bastava il contrasto, però, perché dopo il contatto Vlahovic lo ha apostrofato anche verbalmente: "Parli? È tutta la partita e parla proprio lui, stai muto!". Ad un certo punto è arrivata anche la più classica presa in giro, per far aumentare ancora di più lo spirito dello scontro: "Non la prendi".

Lo scambio durissimo tra Vlahovic e il suo ex capitano.

L'attaccante della Vecchia Signora potrebbe punire in maniera ancora più severa il suo ex compagno e la sua vecchia squadra ma commette un errore non da lui sullo scivolone di Milenkovic a centro area: Vlahovic molla la corsa e fa i complimenti al compagno per l'iniziativa molto prima della leggerezza del difensore. Quando la palla lui ha perso completamente il tempo.

Poco dopo Vlahovic ha ingaggiato un altro duello verbale con un ex compagno, ma questa volta l'attenzione di Dusan si è spostata su Cristiano Biraghi. Il capitano della Fiorentina non gliele manda a dire: "Non fare il fenomeno con me!" e "Guardami in faccia".

Chiesa prova a difendere Vlahovic e discute con Ranieri.

Nel confronto tra Vlahovic e il suo vecchio capitano prova ad entrare anche Federico Chiesa ma il calciatore bianconero viene subito placcato da Ranieri. L'esterno della Juve vuole difendere Dusan e dice al suo ex compagno "Stai rompendo il c***o", riferendosi alla marcatura che gli sta riservando il difensore.

Biraghi e Vlahovic si sarebbero chiariti di li a poco ma la tensione di quel momento era palpabile, come testimonia anche l'intervento dell'arbitro e degli altri calciatori per far riprendere il gioco.

Dusan Vlahovic più di un anno fa ha fatto la sua scelta decidendo di passare alla Juventus lasciando la Fiorentina e, nonostante nel gruppo viola hanno sempre provato a minimizzare, l'impatto di quella scelta nello spogliatoio è ancora abbastanza evidente.