Massimo Mauro disgustato dal fuorigioco semiautomatico di Vlahovic: “Questa è una pu**anata” La regola del fuorigioco semiautomatico sta producendo notevoli discussioni. Il gol annullato in Juve-Fiorentina a Vlahovic ha fatto infuriare Massimo Mauro, che è stato durissimo.

A cura di Alessio Morra

Negli ultimi due turni di Serie A ci sono state notevoli polemiche a causa di tre gol annullati per un fuorigioco millimetrico. Il problema, secondo molti, non sta nell'annullamento, ma nella regola che è troppo stringente. La questione è relativa al cosiddetto fuorigioco semiautomatico che sta creando, paradossalmente, discussioni feroci. Ne parlano tanto i tifosi quanto giornalisti e opinionisti TV, come Massimo Mauro che è stato nettissimo.

In principio è stato il gol cancellato a Lautaro nei minuti finali del derby Inter-Milan. Una decisione giunta dopo un paio di minuti di attesa che è stata sancita dal nuovo regolamento e di fatto del SAOT, il fuorigioco semiautomatico. L'argentino era in offside per pochissimi millimetri, un pezzettino di testa e di spalla. La regola è chiara. Basta un nulla e si annulla. Quindi fuorigioco e gol annullato.

Situazione pressoché simile durante Juventus-Fiorentina, con un gol annullato per squadra. Il raddoppio di Vlahovic è stato cancellato per un fuorigioco davvero invisibile a occhio umano, così come quello di Ranieri che ha portato all'annullamento del bel gol di Castrovilli, che era riuscito a mettere il pallone nell'angolino.

La posizione irregolare di Ranieri sul gol di Castrovilli

Tre decisioni identiche, tre decisioni corrette. Tutte figlie del fuorigioco semiautomatico, il SAOT, che è in vigore dalla prima giornata del girone di ritorno. Regolamento nuovo che crea discussione. Perché c'è chi sostiene che bisognerebbe lasciar correre su azioni come quelle che hanno portato ai gol di Lautaro, Vlahovic o Castrovilli, tutti e tre autori di gol tolti per fuorigiochi millimetrici.

La soluzione è complessa. Perché innanzitutto va detto che la questione di millimetri ci sarà sempre, e dunque è praticamente impossibile trovare una soluzione che non generi discussioni. In questo modo il confine regolamentare è preciso, anche se in futuro tutto potrebbe cambiare. Perché potrebbe, un giorno non troppo lontano, valere per il fuorigioco il concetto di ‘luce', che allargherebbe leggermente le maglie – in poche parole non verrebbero annullati i gol per un fuorigioco di un pezzo di un tallone o di due dita.

Così, però, sarebbe molto più complicato per le categorie minori. Perché il concetto di luce è più complicato per l'occhio umano. Per questo c'è chi parteggia per il SAOT. La battaglia è aperta, all'interno della FIFA e chi deve stabilire le regole per il futuro.

Il fuorigioco millimetrico segnalato a Vlahovic, che ha portato all’annullamento del suo gol.

Del tema fuorigioco se n'è parlato anche in Pressing il programma di Italia 1. L'ex arbitro Cesari ha parlato dei gol annullati e ha spiegato come il fuorigioco semiautomatico sia rivoluzionario. Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus e del Napoli, uno degli opinionisti della trasmissione, si è scagliato contro il SAOT e parlando del gol annullato ai bianconeri ha detto: "Questo fuorigioco uccide la passione. Quella era un’azione meravigliosa della Juventus, ma dov’è il fuorigioco? Non è influente. Questa è una puttanata. Una parola diversa per definirlo non c’è".

Mauro ha usato parole fortissime spiegando che per lui, come per molti sportivi, quello di Vlahovic è un gol regolare, perché quello del bomber serbo non è fuorigioco: "Se rivediamo quella immagine, chi può dire che è fuorigioco? Lasciamo stare il regolamento, siamo persone che ragionano. Chi è che dice che è fuorigioco? Uno sportivo, se vede questa immagine, dice che decide l’arbitro che è lì ed è giusto sbagli lui, nel caso".

E a chi gli ha fatto presente che le questioni di millimetro possono essere determinanti anche in un incontro di tennis, dove il destino di un incontro può essere definito buono o meno dall'occhio di falco per pochi millimetri, ha risposto: "Ma che c’entra il tennis? La palla è ferma e la riga è ferma. Quindi si può decidere al millimetro giudicando due cose ferme. I giocatori corrono, si muovono, è diverso".