Ungheria-Portogallo è il match valido per la 1a giornata del girone F degli Europei 2021. La sfida tra la Nazionale allenata dall'italiano Marco Rossi e quella di Santos si giocherà oggi, martedì 15 giugno, alle ore 18:00 all'Arena Puskas di Budapest. Le due Nazionali sono inserite nello stesso raggruppamento di Francia e Germania che si sfideranno alle 21 chiudendo così la prima giornata degli Europei.

I campioni in carica, guidati da Cristiano Ronaldo, vorranno iniziare al meglio il proprio cammino conquistando tre punti che saranno poi fondamentali per affrontare due corazzate come la Nazionale di Low e quella allenata da Deschamps. Le partite degli Europei saranno trasmesse in diretta TV da Sky che manderà in onda tutte le 51 gare previste mentre la Rai trasmetterà in chiaro 27 gare (tutte quelle dell'Italia) più le sfide più interessanti in programma. Qui tutte le informazione per sapere dove guardare in diretta TV e streaming la gara tra Ungheria e Portogallo.

Partita: Ungheria-Portogallo

Ungheria-Portogallo Giorno: martedì 15 giugno 2021

martedì 15 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Dove si gioca: Arena Puskas di Budapest

Arena Puskas di Budapest Canale TV: Sky

Sky Diretta streaming: Sky Go

Sky Go Competizione: Euro 2020, 1a giornata Girone F

Europei 2021, dove vedere Ungheria-Portogallo in TV su Sky

Per assistere alla gara tra Ungheria e Portogallo in diretta TV, basterà collegarsi alla piattaforma satellitare di Sky, previo abbonamento, che trasmetterà tutte le partite degli Europei in esclusiva. La gara tra la Nazionale di Rossi e quella di Santos, capeggiata da Cristiano Ronaldo, sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). La sfida sarà visibile solo su Sky, non è prevista la diretta in chiaro del match sulle reti Rai.

Ungheria-Portogallo dove vederla in streaming

La partita tra Ungheria e Portogallo, sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di Sky Go per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla TV satellitare. Per farlo è necessario scaricare l'app sui propri dispositivi mobili come smartphone e tablet, inserire le proprie credenziali d'accesso e sintonizzarsi al canale dedicato alla partita.

Le probabili formazioni di Ungheria-Portogallo agli Europei

L'Ungheria di Marco Rossi si baserà sul modulo standard che ha portato la sua Nazionale fino a questa fase finale degli Europei. Nel 4-4-2 classico, dovrebbe esserci spazio per Dibusz tra i pali, Fiola, Lovrencsics, Lang ed Attila Szlai in difesa, con Nagy, Kleinheisler, Sallai e Siger a centrocampo e Nikolic ed Adam Szalai a formare il tandem d'attacco.

Il Portogallo di Santos potrebbe invece schierarsi con un 4-2-3-1 che prevede l'utilizzo di Cristiano Ronaldo in attacco supportatoda Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Joao Felix. A centrocampo i favoriti sono Renato Sanches e Moutinho con Pepe e Ruben Dias in difesa e Cancelo e Guerreiro a presidiare le corsie esterne. Tra i pali Lopes. In alternativa Santos potrebbe utilizzare il 4-3-3, con Bruno Fernandes arretrato sulla linea dei centrocampisti e Bernardo Silva e Joao Felix ad agire al fianco di Cristiano Ronaldo in attacco.

Ungheria (4-4-2): Dibusz; Fiola, Lovrencsics, Lang, Attila Szalai; Nagy, Kleinheisler, Sallai, Siger; Nikolic, Adam Szalai.

All. Marco Rossi.

Portogallo (4-2-3-1): Lopes; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Renato Sanches, Moutinho; Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. All. Santos.

Dove si gioca la partita

La partita Ungheria-Portagallo, valida per la prima giornata del girone F, si giocherà oggi, martedì 15 giugno, alle ore 18:00 all'Arena Puskas di Budapest. Budapest infatti rientra tra le 11 città europee che ospiteranno alcune gare della manifestazione.

Euro 2020, Ungheria e Portogallo nel girone F

Ungheria e Portogallo sono dunque inserite nel girone F. Un raggruppamento tra i più difficile del torneo dato che racchiude anche Francia e Germania. In campo ci saranno i campioni in carica del Portogallo contro i vice campioni d'Europa della Francia che allo stesso tempo sono anche campioni del mondo in carica dopo il successo in Russia nel 2018.