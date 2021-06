Il futuro di Gigio Donnarumma è in stand-by. La decisione definitiva verrà presa probabilmente dopo la fine dell'Europeo, il prossimo 11 luglio. Nel mezzo, però, c'è la scadenza del contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2021 e la trattativa che non è proprio in mare aperto con il Paris Saint Germain. Dunque, ci potrebbero essere evoluzioni in ogni momento soprattutto se Mino Raiola sbloccasse alcuni paletti che hanno già fatto saltare i colloqui con il Milan.

Se il Milan oramai non ha più fretta e Donnarumma è diventato un argomento di terzo piano, con l'assicurazione al nome Mike Maignan il giovane nazionale francese che di fatto ne ha preso il posto tra i pali rossoneri, c'è chi però avrebbe fretta di andare alla cassa e chiudere la trattativa: il Psg.

Il Paris Saint-Germain vorrebbe dare continuità al proprio mercato che ha già visto movimenti importanti, senza aspettare date o eventi particolari. Il club guidato da Pochettino ha già completato il trasferimento di Georginio Wijnaldum (altro svincolato di lusso) e adesso vuole chiudere rapidamente Gianluigi Donnarumma, tanto che i contatti tra Leonardo e Raiola sarebbero aumentati, portando il club parigino ad un muso di vantaggio sugli avversari di mercato.

Il Barcellona, ​​sembra più distante avendo deciso di non separarsi da Ter Stegen proprio come la Juventus, che deve prima cedere Wojciech Szczęsny che Massimo Allegri potrebbe tenere senza rimpianti. Sul fronte europeo solo il Psg sembra poter soddisfare le richieste per Donnarumma.

Le cifre per Donnarumma: 12 milioni l'anno più altri 20

Il portiere della nazionale si libererà a parametro zero e quindi non ci saranno esborsi sul valore di mercato del giocatore. Per Donnarumma le richieste si sanno da tempo e sono le stesse che hanno congelato le trattative col Milan: 12 milioni di ingaggio all'anno, tra parte fissa ed eventuali bonus per un contratto pluriennale. Ma soprattutto un emolumento di circa 20 milioni di euro da girare a Mino Raiola al momento della firma, come quota per aver condotto a buon fine la trattativa. Un investimento che porterebbe nelle tasche del calciatore e del suo agente circa 80 milioni nell'arco delle prossime cinque stagioni. Argomenti forti per provare a mettere fine ad uno dei tormentoni del mercato.