Un messaggio di Mihajlovic riemerge dal passato: è per la figlia Viktorija a San Valentino Un mazzo di rose, un biglietto che lo accompagna: è di Sinisa Mihajlovic per la figlia Viktorija a San Valentino. Parole meravigliose che ritornano dal passato: “Non ci sarà mai un uomo che ti amerà totalmente quanto ti amo io”.

A cura di Paolo Fiorenza

Domani saranno passati due mesi dalla morte di Sinisa Mihajlovic, stroncato lo scorso 16 dicembre dalla leucemia mieloide acuta che lo aveva colpito tre anni prima. Una perdita enorme per il mondo del calcio, che nei giorni successivi alla scomparsa del 53enne serbo ha espresso il cordoglio unanime per il campione e l'uomo. Guerriero dall'animo nobile, Sinisa aveva un volto dolce che riservava alla sua sfera privata, l'amore infinito di marito e padre ha lasciato un vuoto incolmabile.

Spentisi i riflettori sul dramma del personaggio pubblico, alla famiglia di Mihajlovic è toccato in queste settimane metabolizzare un dolore non contenibile, nella maniera del tutto personale con cui provano a farlo tutti coloro che hanno a che fare con lutti così gravi. Due giorni fa la moglie dell'ex tecnico del Bologna, Arianna, che era il pilastro della vita di Sinisa da quando l'aveva sposata 27 anni fa – "le devo tutto", aveva confessato il serbo – aveva postato un messaggio con cui faceva capire la difficoltà gigantesca di affrontare una sofferenza che lacera così dal profondo.

Il post di Arianna Mihajlovic

"Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni, è il mio stile, il mio vissuto che nessuno di voi conosce! – si era sfogata Arianna Mihajlovic – Preferisco sempre farmi vedere sorridente, forte, truccata e ben vestita, in realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola! Questo è il mio modo di elaborare il lutto! Non so se sia giusto o sbagliato… ma questa sono io!". Parole dietro le quali si intravedeva qualche critica evidentemente fattale in maniera assurda da chi si arroga il diritto di decidere come debbano soffrire le altre persone.

Leggi anche Lazza torna a vedere il Milan dopo Sanremo: la reazione della Curva lo fa commuovere

La 26enne Viktorija Mihajlovic assieme a papà Sinisa

Che Sinisa sia sempre presente ogni giorno nei pensieri della sua famiglia, lo dimostra un altro post, pubblicato ieri – nel giorno di San Valentino – da una delle due figlie del serbo, Viktorija. La ragazza ha mostrato il mazzo di fiori che suo padre le fece arrivare il 14 febbraio di qualche anno fa, col meraviglioso biglietto che accompagnava le rose: "Anche se non sono un fidanzato, anche quello di papà è amore. E non ci sarà mai un uomo che vi amerà totalmente e senza condizioni quanto ti amo io!!! Papà".

A fianco della foto, Viktorija ha aggiunto le sue parole al messaggio del padre: "Perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me". È il testo della canzone di Mr. Rain arrivata terza nell'ultimo Festival di Sanremo, "Supereroi". Serve esserlo tutti i giorni, per superare cosa ci riserva la vita.