Le parole di Arianna Mihajlovic: “Mi mostro truccata e ben vestita, ma il mio cuore piange” Arianna Mihajlovic pubblica un post sul suo profilo Instagram in cui spiega che non ama mostrare il suo dolore, ma preferisce mostrarsi più forte di quanto in realtà non sia in questo momento.

A cura di Ilaria Costabile

Arianna Mihajlovic, moglie del compianto Sinisa Mihajlovic scomparso lo scorso dicembre, ha raccontato sui social, come sta affrontando questi mesi difficili in cui deve imparare a vivere lontano dal marito, l'unico grande amore della sua vita.

Le parole di Arianna Mihajlovic

Poche righe per raccontare quella che è diventata la sua quotidianità senza Sinisa Mihajlovic al suo fianco, un dolore che Arianna Rapaccioni sta interiorizzando giorno dopo giorno, ma che prova ad esorcizzare a suo modo. Ed è proprio questo che prova a spiegare a coloro che la seguono e a cui si rivolge con estrema chiarezza e semplicità, provando a descrivere la sofferenza che la coglie nei momenti di solitudine, ma soprattutto la difficoltà nell'esternare un dolore preferendo tenerlo sopito:

Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni …è il mio stile, il mio vissuto che nessuno di voi conosce! Preferisco sempre farmi vedere sorridente, forte, truccata e ben vestita, in realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola! Questo è il mio modo di elaborare il lutto! Non so se sia giusto o sbagliato … MA QUESTA SONO IO!

Non sono mancati i commenti di chi sostiene a pieno questa riflessione scaturita, probabilmente, da messaggi e critiche che hanno raggiunto Arianna Mihajlovic in queste settimane. Elena Santarelli, ad esempio, scrive: "È ingiusto che tu debba dare spiegazioni, ma comprendo anche la necessità. Questa sei te e alla fine chi ti critica o chi critica qualsiasi persona che affronta un dolore come il tuo, come il vostro, farà i conti con la sua anima".

Lo sfogo di Arianna Mihajlovic

Già in passato, d'altronde, la moglie dell'ex allenatore del Bologna aveva utilizzato il suo profilo Instagram per manifestare il suo dissenso nei confronti di chi aveva espresso pareri e considerazioni sul conto della sua famiglia, poco dopo la scomparsa del noto calciatore.