Morte Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna Rapaccioni: “Ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle” Dopo le dediche social delle figlie Virginia e Viktorija, è la moglie di Sinisa Mihajlovic a rompere il silenzio su Instagram. Arianna Rapaccioni ha scritto: “Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte”.

La famiglia di Sinisa Mihajlovic, morto a 53 anni dopo una dura lotta contro la leucemia, è formata appunto dalla moglie Arianna Rapaccioni, conosciuta nel 1995, e dai cinque figli:Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas.

Arianna Rapaccioni è un’ex showgirl italiana, che si è fatta conoscere negli anni Novanta in programmi televisivi come Luna Park, condotto al tempo da Fabrizio Frizzi, o anche nei contenitori sportivi come Quelli che il calcio. Nel 1995 l'incontro con Sinisa Mihajlovic, quando ancora giocava nella Sampdoria, dopo il quale la sua vita cambiò radicalmente. Abbandonata la carriera come soubrette, si è dedicata completamente alla loro famiglia, mettendo al mondo i cinque figli e crescendoli insieme al marito, che non l'ha mai lasciata, come lei stessa ha dichiarato: "Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno, nel 95 l'ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati. Ma ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più".

Lo scorso 4 aprile, l'ennesimo post d'amore su Instagram: "Come quando torni a casa e posi le chiavi all’ingresso e sorridi perché sai di essere al sicuro". Sinisa Mihajlovic è morto ieri, 16 dicembre 2022, dopo una lunga battaglia contro la leucemia mieloide acuta: l’ex calciatore serbo e allenatore del Bologna aveva 53 anni. A dare la notizia è stata proprio la sua famiglia. Da calciatore aveva giocato nelle squadre: Lazio, Inter, Roma e Sampdoria.