L'annuncio ufficiale era nell'aria ed è arrivato puntualmente poche ore fa: Thomas Tuchel non è più l'allenatore del Paris Saint-Germain. A confermare l'esonero del 47enne tecnico tedesco ci ha pensato lo stesso club francese con una nota pubblicata sul suo sito: "Dopo un'analisi approfondita della sua situazione sportiva, il Paris Saint-Germain ha deciso di rescindere il contratto di Thomas Tuchel – si legge nel comunicato del PSG – Arrivato sulla panchina parigina a luglio 2018, Thomas Tuchel ha guidato la squadra della capitale 127 volte, in tutte le competizioni, per un record di 95 vittorie, 12 pareggi e 20 sconfitte (342 gol segnati, 109 gol subiti). Ha vinto 2 campionati francesi (2019, 2020), 1 Coupe de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2020), 2 trofei dei campioni (2018, 2019) e ha guidato il Paris Saint-Germain, lo scorso agosto, fino alla prima finale di Champions League nella storia del Club".

PSG pronto per annunciare Pochettino

Da tempo in ‘guerra' con la dirigenza e soprattutto con il direttore sportivo Leonardo, con il quale ha anche avuto qualche battibecco ‘mediatico' negli ultimi mesi, l'allenatore ex Borussia Dortmund ha ricevuto la stretta di mano virtuale dal patron Nasser Al-Khelaïfi: "Vorrei ringraziare Thomas Tuchel e il suo staff per tutto ciò che hanno portato al club – ha dichiarato il presidente del Paris Saint-Germain – Thomas ha messo molta energia e passione nel suo lavoro e, naturalmente, ricorderemo i bei momenti che abbiamo condiviso insieme. Gli auguro il meglio per il suo futuro".

Secondo il quotidiano francese ‘L'Equipe', dopo aver trovato alla vigilia di Natale l'accordo con Tuchel per la buonuscita (il tecnico riceverà un indennizzo fra i 6 e i 7 milioni di euro rinunciando ai bonus), il Paris Saint-Germain è ora pronto per chiudere la trattativa con il nuovo allenatore e annunciarne il suo arrivo. Salvo clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto, a guidare i campioni di Francia sarà Mauricio Pochettino.