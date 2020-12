Il Paris Saint Germain ha esonerato Tuchel. La decisione non è estremamente sorprendente, considerate le frizioni tra il tecnico e Leonardo, principale dirigente del club francese. Ma è una sorpresa l'esonero alla vigilia di Natale, tra l'altro poche ore dopo un successo in Ligue 1 (contro lo Strasburgo). La società parigina sembra aver già trovato l'accordo con il successore di Tuchel che dovrebbe essere con ogni probabilità Mauricio Pochettino, che come primo colpo di mercato potrebbe avere Christian Eriksen, giocatore danese che è in uscita dall'Inter.

Pochettino sostituirà Tuchel al PSG

L'allenatore argentino che è fermo da circa un anno dopo l'esonero ricevuto dal Tottenham molto presto dovrebbe essere annunciato come nuovo tecnico del Paris Saint Germain. Pochettino avrà il compito di vincere i trofei francesi e soprattutto dovrà cercare di vincere la Champions League, anche se già dagli ottavi sarà dura contro il Barcellona. Sicuramente il PSG avrà un gioco molto più spettacolare e si divertiranno di più Neymar e Mbappé.

Christian Eriksen primo obiettivo di mercato del PSG di Pochettino

Da mesi, cioè da quando Conte lo ha messo ai margini del suo progetto, Christian Eriksen è sul mercato. Per il danese si parla da tempo si un grande ritorno in Premier League, ma ora tutto sembra cambiare. Perché Mauricio Pochettino è stato l'allenatore che lo ha valorizzato e lo ha fatto crescere, facendolo diventare uno dei migliori nel suo ruolo. L'argentino nel suo 4-2-3-1 potrebbe avere bisogno di Eriksen, che non vede l'ora di tornare a giocare e passando al Paris Saint Germain avrebbe la possibilità di giocare ancora in Champions League. La breve e poco fortunata esperienza all'Inter del centrocampista sta per terminare e il suo futuro sembra scritto, il Psg potrebbe acquistarlo.