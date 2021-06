Ucraina-Macedonia del Nord è la gara valida per la seconda giornata del Gruppo C degli Europei. La squadra allenata da Shevchenko e quella guidata in campo da Pandev si affronteranno oggi, giovedì 17 giugno, alle ore 15 all'Arena Nationala di Bucarest. Dopo il primo turno, le due selezioni sono entrambe ferme a 0 punti. Malinovskyi e compagni hanno perso la partita d'esordio contro l'Olanda per 3-2. Dopo essere andati sotto di due gol, gli ucraini sono riusciti a rimontare sul 2-2, ma il gol di Dumfries nel finale ha regalato la vittoria alla formazione di de Boer. La Macedonia del Nord, invece, ha perso per 3-1 contro l'Austria, subendo due reti nel finale, dopo una lunga resistenza sul risultato di 1-1. Ecco tutte le informazioni per vedere Ucraina-Macedonia del Nord in diretta TV e in streaming.

Partita: Ucraina-Macedonia del Nord

Ucraina-Macedonia del Nord Giorno : giovedì 17 giugno 2021

: giovedì 17 giugno 2021 Orario: 15.00

15.00 Dove si gioca: Arena Nationala di Bucarest (Romania)

Arena Nationala di Bucarest (Romania) Canale TV: Sky

Sky Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Sky Go, Now Tv Competizione: Euro 2020, 2a giornata Girone C

Europei 2021, dove vedere Ucraina-Macedonia in TV su Sky

Ucraina-Macedonia del Nord non sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Il match tra le squadre di Andriy Shevchenko e Igor Angelovski sarà visibile su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport HD (numero 251), a partire dalle ore 15 di giovedì 17 giugno.

Ucraina-Macedonia, dove vederla in streaming

La sfida tra l'Ucraina e la Macedonia del Nord si potrà vedere anche in streaming. Gli abbonati a Sky potranno usufruire del servizio offerto dall'app Sky Go, alla quale ci si potrà collegare attraverso dispositivi fissi e mobili. L'alternativa è rappresentata da NOW, piattaforma su cui sarà necessario attivare il Pass Sport per iniziare la visione della partita.

Le probabili formazioni di Ucraina-Macedonia agli Europei

Il c.t. ucraino Andriy Shevchenko sarà costretto a rinunciare all'infortunato Zubkov, uscito dal campo dopo pochi minuti contro l'Olanda, che dovrebbe essere sostituito da Tsygankov. Nel 4-3-3 dell'ex centravanti del Milan ci sarà ancora spazio per Malinovskyi a centrocampo, mentre davanti sono confermatissimi Yarmolenko e Yaremchuk.

Nonostante la sconfitta per 3-1 contro l'Austria, non dovrebbe cambiare nulla, invece, il selezionatore nord-macedone Igor Angelovski. Ancora Pandev al centro dell'attacco al fianco di Trajkovski, con Elmas chiamato ad accompagnare le azioni offensive delle due punte.

UCRAINA (4-3-3): Buschan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov. Allenatore: Shevchenko.

MACEDONIA DEL NORD (5-3-2): Dimitrievski; Nikolov, S. Ristovski, D. Velkovski, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Elmas; Pandev, Trajkovski. Allenatore: Angelovski.

Dove si gioca la partita

La sfida tra l'Ucraina e la Macedonia del Nord si disputerà oggi giovedì 17 giugno alle ore 15, all'Arena Nationala di Bucarest, in Romania. Allo stadio dovrebbero esserci circa 10.000 spettatori. La Macedonia del Nord ha già giocato in questo impianto all'esordio, perdendo per 3-1 contro l'Austria. Per l'Ucraina, invece, sarà la prima volta a Bucarest durante questi Europei, dopo il primo match giocato alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam, perso per 3-2 contro l'Olanda.

Euro 2020, Ucraina e Macedonia nel Gruppo C

Ucraina e Macedonia del Nord fanno parte del Gruppo C, girone che vede anche la presenza di Olanda e Austria. Rimaste a secco dopo la prima giornata, le due formazioni che si affronteranno all'Arena Nationala di Bucarest sono alla disperata ricerca dei loro primi punti a Euro 2020, per regalarsi la possibilità di raggiungere la fase a eliminazione diretta della competizione, dopo aver superato un raggruppamento molto equilibrato.