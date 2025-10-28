Totti spiazzante su Spalletti dopo lo spot insieme: “Non ci siamo mai chiariti davvero”

Francesco Totti e Luciano Spalletti prima pronti a sfidarsi a duello e poi vicini. L'ex campione della Roma e il tecnico, accostato nelle ultime ore alla panchina della Juventus, si sono ritrovati insieme in uno spot pubblicitario. Un’occasione per dimostrare che i dissidi del passato forse sono stati accantonati. Parole di stima reciproca da parte dei due a margine della presentazione della réclame, anche se Totti ha voluto chiarire che con il suo ex mister in giallorosso non c’è mai stato un chiarimento.

Totti e Spalletti insieme per uno spot, pace fatta dopo il litigio

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando volavano gli stracci tra Spalletti e Totti, e vederli insieme nella pubblicità del Montenegro fa un certo effetto. La pace era stata già raggiunta un paio di anni fa: prima le parole accomodanti e i messaggi distensivi, poi lo zampino di Fiorello e infine l’abbraccio.

Le parole di Totti, non c'è mai stato un chiarimento vero e proprio con Spalletti

Alla fine, dunque, tutto sembra essere rientrato. Ma è davvero così? Francesco Totti, intervenuto a margine di un evento a Milano per la pubblicità, ha dichiarato a Sky: "C’è stata una grande amicizia, è un piacere essersi ritrovati. Ci è stata data questa opportunità, questa possibilità di rivederci, di confrontarci. Diciamo che siamo stati molto contenti di quello che abbiamo fatto. Se ci siamo mai chiariti davvero? No, ancora no". I due hanno preferito dunque non guardarsi indietro e ricominciare, ma ci sarà occasione per confrontarsi e capire le rispettive posizioni? Totti apre: "Ma ci sarà modo, penso, però questa è una cosa secondaria, dai, ormai… sono passati tantissimi anni e tante cose vanno messe da parte".

Anche Spalletti ha parlato di questo “lavoro” al fianco di Totti e di come si sia trovato benissimo, nonostante i dissidi del passato. Questi, per l’allenatore, fanno ormai parte della storia: "Si sta benissimo al suo fianco. C’è stato qualche punto di vista differente, qualche scelta fatta un po’ azzardata, però poi abbiamo passato dei periodi insieme bellissimi, abbiamo passato degli anni, un pezzo di vita professionale, anche umana, perché eravamo tutti coinvolti, eravamo veramente dentro un gruppo fantastico. E quindi, ci hanno messo lo zampino con questo spot veramente suggestivo, siamo tutti e due molto felici. Lo trovo rilassato, stamattina quando mi ha abbracciato era veramente lui". Insomma, pace fatta, aspettando magari di mettere un punto definitivo anche sul passato.

Cosa è successo tra Totti e Spalletti

Un passato anche turbolento e figlio di un rapporto forte, nel bene e nel male. È iniziato nel 2005 quando il capitano si trovava alla perfezione in campo (dove segnava con continuità giocando anche da punta) e fuori con Spalletti. Quest’ultimo non lo lasciò mai solo anche nel momento più difficile, quello dell’infortunio che mise a repentaglio la sua partecipazione ai Mondiali. Poi ecco la partenza di Spalletti, che tornò in giallorosso nel 2016.

E qui le cose cambiarono con il feeling che rimase un lontano ricordo. Totti ammise di aver percepito un atteggiamento diverso da parte del mister che divenne più puntiglioso su alcuni suoi comportamenti non graditi. La situazione poi esplose quando in una famosa intervista alla Rai, Totti tuonò: “Spalletti? Con lui buongiorno e buonasera… Speravo che le cose lette sui giornali me le dicesse in faccia, anche se come tecnico lo stimo, penso abbia le carte in regola per rimanere”. E qui le frizioni diventarono una frattura, come raccontato poi anche nella sua biografia. Il punto più basso in particolare fu in occasione di un Roma-Atalanta, quando si arrivò quasi allo scontro fisico. Da lì in poi tutto è andato velocemente: le scelte drastiche di Spalletti nel finale di carriera di Totti, il racconto del Pupone e le stoccate sue e dell’ex compagna Ilary Blasi nei confronti del tecnico, oltre alle provocazioni a più riprese fino alla pace. Un nuovo inizio per ora, dimenticando una parte del passato.