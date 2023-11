L’emozionante abbraccio tra Totti e Spalletti a Roma: il Ct dell’Italia gli sussurra una frase Luciano Spalletti e Francesco Totti faccia a faccia dopo anni di screzi e accuse dopo il ritiro del Pupone dal calcio giocato. I due si sono lasciati andare a un lungo abbraccio davanti all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù dove una delegazione della Nazionale è stata in visita ai bambini ricoverati.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un faccia a faccia che forse entrambi aspettavano da 6 anni, da quel 28 maggio 2017 quando Francesco Totti giocò la sua ultima partita ufficiale dando il suo addio al calcio e alla sua amata Roma. Tra Luciano Spalletti, allora allenatore dei giallorossi e oggi Ct dell'Italia, e l'ex Capitano c'erano state tante tensioni. Le troppe panchine nell'ultima stagione del Pupone nel mondo del calcio, le accuse a distanze e gli screzi emersi poi anche nella serie tv dedicata proprio a Totti, di certo non hanno migliorato il rapporto portando a un chiarimento.

Insieme al Bambino Gesù.

Già in questi mesi però si era capito come le cose stessero cambiando tra i due e infatti stasera Francesco Totti ha potuto riabbracciare Luciano Spalletti davanti a tutti sancendo così definitivamente la pace. È successo a Roma davanti all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù dove una delegazione della Nazionale è stata in visita ai bambini ricoverati nell’ospedale della Capitale. Era stato proprio Spalletti ad invitare Totti durante la trasmissione di Fiorello VivaRai2.Un invito raccolto dall'ex capitano e che ha visto Spalletti sussurargli una frase ben precisa.

"Ti abbraccio dalla parte del cuore" ha detto Spalletti una volta che il suo sguardo si è incrociato con quello di Totti. Il volto dell'ex capitano della Roma era disteso e un sorriso ha accompagnato quel momento a cui hanno assistito anche il Presidente Figc, Gabriele Gravina, il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon e il difensore Giovanni Di Lorenzo. Totti è arrivato a bordo di uno scooter pochi secondi prima di Spalletti che invece è giunto al Bambino Gesù a bordo di un van. Dopo il gesto, un primo segnale di distensione, la visita nei reparti dell’ospedale.

La stretta di mano, prima dell'abbraccio, tra Spalletti e Totti.

Qui i due sono stati immortalati in diversi scatti pubblicati dalla FIGC sul proprio sito e sugli account social. Sorridenti e sereni, come tutti si auspicavano, dando vita a un momento davvero emozionante. Presente all'iniziativa anche Vito Scala, storico preparatore di Totti che con Spalletti ha condiviso chiaramente il percorso in giallorosso. Ora tra Spalletti e Totti si può dire senza problemi che pace è fatta.