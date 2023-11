Totti e Spalletti fanno pace in diretta TV da Fiorello: “Ora che ti sento sto un po’ meglio” Fiorello telefona in diretta TV a Spalletti e il c.t. fa pace con Totti. E c’è anche un appuntamento: “Sarebbe bello che venissi al Bambin Gesù”.

A cura di Alessio Morra

Totti e Spalletti hanno fatto pace. A parole da tempo i due si sono mandati messaggi, ma serviva l'ultima parola che è arrivata grazie a Fiorello, che ha telefonato in diretta al Commissario Tecnico della Nazionale mentre aveva con sé, al suo tavolo, l'ex numero 10 della Roma. Una chiacchierata cordiale in cui Totti e Spalletti si sono dati appuntamento. L'incontro potrebbe esserci già tra una decina di giorni.

Si erano lasciati male, malissimo, tanto che nella famosa serie tv sull'ex capitano giallorosso Spalletti ne uscì proprio male. Poi pian piano ci sono stati messaggi, segnali da ambo le parti. Un grande avvicinamento. La pace sembrava a un passo già qualche giorno fa. Mancava l'ultimo tassello e ce l'ha messo Fiorello, che nel programma "Viva Rai 2″, ha invitato Francesco Totti, che con il suo carico d'ironia si è presentato passando anche dall'Olimpico, il suo giardino di casa.

Poi lo showman siciliano a sorpresa ha chiamato Spalletti, con l'intento di far fare definitivamente pace tra i due. Spalletti non risponde, ma poco dopo richiama Fiorello, lo scambio di battute è rapido. Totti pare imbarazzato. Il tecnico campione d'Italia in carica è più tranquillo.

Fiorello, come al solito, tiene la scena e prova a far rompere loro il ghiaccio: "Vi volete dire qualcosa?". Totti è il primo a parlare: "Mister buongiorno, come sta?". Spalletti risponde: "Ciao Francesco. Sto abbastanza bene, ora che ti sento mi sento anche un po' meglio".

Fiorello li incalza, vorrebbe suggellare tutto in diretta. Ma Totti e Spalletti da giocatori di scacchi fanno le loro mosse. L'ex calciatore dice: "Ci sarà l'occasione per vederci, non davanti alle telecamere. La settimana prossima la Nazionale viene a Roma".

Totti manda un messaggio, di fatto dà un appuntamento al tecnico, che risponde: "Sarebbe bello che venissi al Bambin Gesù, sarebbe bello donare quel momento lì a tanti bambini". Totti accetta e invita pure Fiorello, che chiosa: "Pace fu".