Inter-Urawa Reds dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV L'Inter affronterà l'Urawa Reds nella partita della 2ª giornata del Girone E del Mondiale per Club 2025. L'incontro si terrà a Seattle e si disputerà alle ore 21, diretta TV su DAZN e Canale 5.

A cura di Alessio Morra

L'Inter torna in campo oggi nel Mondiale per Club. La squadra guidata da Cristian Chivu stasera a Seattle affronta la squadra giapponese dell'Urawa Reds. I nerazzurri sono ampiamente favoriti ed hanno la possibilità di vincere il primo match in questa competizione. I tre punti servono all'Inter, che ha esordito pareggiando contro il Monterrey. La partita inizierà alle ore 21 italiane e si potrà seguire in chiaro sia su Canale 5 che su DAZN, che rende visibile gratuitamente l'intera manifestazione.

La compagine nerazzurra, che ha chiuso al secondo posto il campionato di Serie A ed ha perso la finale di Champions League, è inserita nel Girone E ed ha iniziato la manifestazione pareggiando per 1-1 contro il Monterrey – Lautaro ha risposto a Sergio Ramos – mentre l'Urawa Reds è stato sconfitto per 3-1 dal River Plate. Inter favoritissima contro la squadra nipponica, ma i tre punti devono arrivare e sono fondamentali per inseguire gli ottavi di finale. Chivu, che la settimana prossima chiuderà contro il River Plate, dovrebbe effettuare un discreto turnover.

Partita: Inter-Urawa Reds

Quando: sabato 21 giugno 2025

Orario: 21:00

Dove: Lumen Field, Seattle

Diretta TV: Canale 5, DAZN

Diretta Streaming: DAZN, Mediaset Infinity e app Sport Mediaset

Competizione: Mondiale per Club, 2ª giornata girone E

Inter-Urawa Reds, dove vederla TV: la diretta in chiaro al Mondiale per Club

La seconda partita dell'Inter nel Mondiale per Club si potrà seguire anche in diretta in chiaro. Inter-Urawa Reds sarà visibile su Canale 5 ed avrà la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Mediaset trasmette per ogni giorno della competizione un incontro, e oggi naturalmente sarà quello dell'Inter. Diretta TV anche con DAZN, naturalmente servirà una Smart TV per accedere al contenuto, ma non serve un abbonamento.

Dove vedere Inter-Urawa Reds in streaming gratis

L'incontro tra Inter e Urawa Reds sarà naturalmente visibile anche in diretta streaming. Ci sono due possibilità. Lo si potrà fare tramite DAZN, che manda in onda in modo gratuito l'intero torneo. Per utilizzare DAZN serve l'app che si potrà scaricare su smartphone, tablet o pc, oltre che a Smart TV e a piattaforme come XboX o PlayStation. Ma c'è anche lo streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Inter-Urawa Reds, le probabili formazioni della partita

Chivu dovrebbe effettuare una serie di cambiamenti rispetto all'incontro con il Monterrey. Tanti ma non troppo. Una novità in difesa, forse due sugli esterni e una a metà campo, con Frattesi che scalpita. Chance probabile per Zalewski. Da capire se uno dei nuovi, più Sucic che uno dei fratelli Esposito, sarà titolare.

Inter (3-5-2): Sommer; de Vrij, Acerbi, Bastoni; Zalewski, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Urawa Reds (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo, Holbraten, Nagamura; Gustafson, Yasui; Kaneko, Savio, Watanabe; Matsuo. All. Skorza