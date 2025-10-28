Spalletti alla Juve, le ultime news sul nuovo allenatore in diretta: oggi l’incontro per il contratto

Come può giocare la Juventus di Spalletti? È la domanda che sorge spontanea considerata la possibilità che sia proprio l'ex ct il nuovo allenatore che proverà a portare in bianconero la sua idea di calcio relazionale. La difesa schierata a quattro potrebbe essere un punto di partenza rispetto ai tre centrali spesso utilizzati da Tudor, soluzione che gli infortuni di Bremer e Cabal hanno di fatto depotenziato. Nel nuovo assetto Kalulu verrebbe schierato come terzino sulla destra (con Cambiaso sulla corsia di sinistra). Al centro, accanto a Gatti potrebbe esserci Kelly.

Il nodo è a centrocampo: sarà a due oppure a tre? Difficile dirlo adesso, del resto il neo allenatore avrà bisogno anzitutto di poggiare la propria esperienza su basi solide, tenendo conto delle caratteristiche dei calciatori in rosa attualmente. Si può azzardare che, almeno inizialmente, in mediana ci siano tre giocatori (Locatelli, Thuram e Koopmeiners). Tridente in attacco ma con una novità sostanziale: spostare il raggio di azione di Yildiz (nella foto) più vicino alla porta così da essere maggiormente centrale nell'azione offensiva della Juve. Il turco e Conceiçao agirebbero ai lati di Vlahovic. Per adesso si tratta solo di ipotesi.