Spalletti alla Juve, le ultime news sul nuovo allenatore in diretta: oggi l’incontro per il contratto

Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus, oggi può essere decisivo l'incontro tra l'ex ct della Nazionale e i vertici del club che, dopo l'esonero di Igor Tudor, hanno individuato nel tecnico toscano la figura dalla quale ripartire. Gli sarà proposto un contratto fino al termine della stagione con rinnovo automatico (per un altro anno o due) in caso di piazzamento tra le prime quattro. È Spalletti, dunque, il prescelto: il suo nome ha preso quota anche rispetto alla candidatura di Raffaele Palladino L'ex viola piace ma è ritenuto una scommessa che al momento la Juve non può permettersi visto il momento delicato. Così come le voci su Roberto Mancini si sono fermate a una sorta di sondaggio. Intanto, la squadra resta affidata al tecnico del NextGen, Brambilla.
Come può giocare la Juventus con Spalletti
Come può giocare la Juventus di Spalletti? È la domanda che sorge spontanea considerata la possibilità che sia proprio l'ex ct il nuovo allenatore che proverà a portare in bianconero la sua idea di calcio relazionale. La difesa schierata a quattro potrebbe essere un punto di partenza rispetto ai tre centrali spesso utilizzati da Tudor, soluzione che gli infortuni di Bremer e Cabal hanno di fatto depotenziato. Nel nuovo assetto Kalulu verrebbe schierato come terzino sulla destra (con Cambiaso sulla corsia di sinistra). Al centro, accanto a Gatti potrebbe esserci Kelly.
Il nodo è a centrocampo: sarà a due oppure a tre? Difficile dirlo adesso, del resto il neo allenatore avrà bisogno anzitutto di poggiare la propria esperienza su basi solide, tenendo conto delle caratteristiche dei calciatori in rosa attualmente. Si può azzardare che, almeno inizialmente, in mediana ci siano tre giocatori (Locatelli, Thuram e Koopmeiners). Tridente in attacco ma con una novità sostanziale: spostare il raggio di azione di Yildiz (nella foto) più vicino alla porta così da essere maggiormente centrale nell'azione offensiva della Juve. Il turco e Conceiçao agirebbero ai lati di Vlahovic. Per adesso si tratta solo di ipotesi.
La Juve vuole il nuovo allenatore entro una data precisa
Oggi l'incontro con Luciano Spalletti che può essere decisivo per la panchina ma la Juventus non ha intenzione di spingersi troppo oltre per scegliere il nuovo allenatore. C'è una data cerchiata in rosso sul calendario perché il 1° novembre, in occasione della partita di campionato con la Cremonese, vuole già aver messo nero su bianco con il neo tecnico.
Gigi Buffon su Spalletti alla Juventus: "È la persona più indicata"
Gigi Buffon commenta così le voci di un possibile arrivo di Spalletti sulla panchina della Juventus. L'ex portiere, che al fianco dell'ex ct è stato da capo delegazione dell'Italia, ha ammesso: "Se dicesse sì – le parole dell'ex calciatore – sarebbe sicuramente la persona più indicata per ricoprire l'incarico". Un pensiero dedicato anche Igor Tudor: "Mi dispiace ma quello che è successo dà anche l'idea della difficoltà della Juventus in questi ultimi anni".
Juventus, le alternative a Spalletti se con l'ex ct salta tutto: due i nomi più caldi
La Juventus e Luciano Spalletti sembrano viaggiare spediti verso l'accordo. Il club bianconero, però, ha un ‘piano b' al quale ricorrere nel caso non si riesca a chiudere l'accordo con l'ex ct della Nazionale. Sono due in nomi in cima al taccuino: si tratta di Raffaele Palladino, libero da impegni dopo aver lasciato la Fiorentina, e Roberto Mancini. Il primo ha un buon rapporto con l'attuale direttore tecnico, Modesto, con il quale ha lavorato ai tempi del Monza: è un profilo giovane che interessa in prospettiva futura. Il secondo rappresenta la più classica scelta d'esperienza e di caratura internazionale.
Spalletti e la Juventus, oggi l'incontro decisivo: il contratto proposto
Luciano Spalletti incontra oggi la Juventus che lo ha individuato quale nuovo allenatore al posto di Tudor. Quale sarà la proposta che gli verrà fatta? Il club, che a bilancio ha ancora i costosi stipendi di Thiago Motta e dell'ex appena licenziato, non può fare follie economiche: sul tavolo verrà messo un accordo fino al termine della stagione con opzione di rinnovo automatico per un altro anno o anche due a una condizione, che la Juve si piazzi in zona Champions.