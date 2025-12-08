Torino-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Torino-Milan si gioca oggi alle 20:45, è la partita della 14a giornata di Serie A che sarà visibile in diretta tv su DAZN, Sky e NOW. Le ultime news sulle formazioni di Baroni e Landucci (in panchina al posto di Allegri, squalificato).

Torino-Milan è la partita che chiude la 14ª giornata di Serie A, si gioca oggi alle 20:45 e sarà visibile in diretta tv su DAZN e su Sky. Granata e rossoneri arrivano alla sfida odierna con opposte motivazioni: la squadra di Baroni è reduce dalla sconfitto di Lecce e non può perdere altri punti onde evitare di essere risucchiato nella zona calda della classifica; quella di Allegri (squalificato dopo la gazzarra di San Siro) è in testa al campionato e, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, non ha altri obiettivi su cui concentrarsi che non siano il campionato e la zona Champions (come detto dallo stesso allenatore dopo il ko in settimana con i biancocelesti).

Quanto alle scelte di formazione, Baroni deve ancora rinunciare a Simeone. Landucci (che andrà in panchina al posto di Allegri) dovrà fare a meno di Fofana e Gimenez.

Partita: Torino-Milan

Dove: Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

Quando: lunedì 8 dicembre 2025

Orario: 20:45

Diretta TV: Sky, NOW, DAZN e DAZN 1

Diretta Streaming: Sky Go, NOW, DAZN

Competizione: 14ª giornata Serie A.

Dove vedere Torino-Milan in tv: la diretta in chiaro

Torino-Milan sarà visibile in diretta tv e in chiaro solo per abbonati su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky, per chi ha attivato il servizio). La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, che avrà al suo fianco per il commento tecnico Antonio Di Gennaro. L'emittente satellitare manderà in onda la sfida su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K (canale 213). A raccontare il match è Maurizio Compagnoni, con Massimo Gobbi accanto per il commento.

Torino-Milan, dove vederla in streaming: l'orario

Torino-Milan andrà in onda anche in diretta streaming e in esclusiva su DAZN. La co-esclusiva del match fa sì che lo si possa vedere anche attraverso Sky Go e NOW (previo pagamento del pass sport).

Torino-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Il Torino non vince da cinque giornate e l'ultimo ko rimediato con il Lecce ha complicato le cose. Il Milan che ha battuto la Lazio a margine di una gara caratterizzata dalle fortissime polemiche per l'episodio del "tocco di gomito" di Pavlovic. Adams-Vlasic è il tandem d'attacco dei granata (Simeone ancora assente). Tra le fila dei rossoneri confermati Leao e Pulisic.

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Adams, Vlasic. All.: Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All.: Allegri.