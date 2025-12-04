La Lazio si vendica subito del Milan: Zaccagni segna e porta Sarri ai quarti di Coppa Italia

La Lazio batte con merito il Milan per prendersi un posto nei quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Bologna. Successo di misura per la squadra di Maurizio Sarri contro quella di Massimiliano Allegri, ottenuto grazie ad un gol di Mattia Zaccagni. 1-0 a vendicare perfettamente il successo di pochi giorni fa dei rossoneri a San Siro, ottenuto con lo stesso risultato.

Lazio più pericolosa nel primo tempo, Milan poco incisivo

Già nel primo tempo, tutt'altro che irresistibile, la Lazio aveva fatto qualcosina in più rispetto al Milan. Dei rossoneri infatti le uniche occasioni degne di nota, anche per confermare un possesso palla maggiore. Prima un tiro di Basic finito fuori da ottima posizione, e poi una doppia occasione per Isaksen, che non ha sorpreso il sempre attento Maignan. Ai punti i padroni di casa avrebbero meritato qualcosa in più.

Il Milan spinge ma la Lazio segna e si qualifica ai quarti

Nella ripresa i rossoneri hanno inizialmente dato l’impressione di voler alzare il baricentro e fare la partita. Troppo poco però per impensierire la difesa capitolina e Mandas. La chance principale è arrivata intorno al 70’ a Leao dopo una bell’azione sull’asse Jashari-Estupinan. La conclusione del portoghese da posizione vantaggiosa è finita ampiamente fuori.

Più cinica invece la Lazio che a 10’ dal termine ha sfruttato un calcio piazzato alla perfezione. Bravissimo Mattia Zaccagni che si è liberato tra le maglie della difesa del Milan e con una bella deviazione aerea ha superato questa volta Maignan che nulla ha potuto. Il risultato non è più cambiato nonostante gli inserimenti di Modric e Pulisc, con l’ultimo brivido regalato dallo statunitense che con un sinistro sporco ha costretto il portiere della Lazio ad un intervento decisivo. 1-0, Lazio ai quarti e Milan che ora potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato di Serie A.