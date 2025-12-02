Allegri squalificato dopo la rissa in Lazio-Milan: cosa ha scritto il giudice sportivo nel verdetto

Una giornata di squalifica e 10 mila euro di multa. Massimiliano Allegri se l'è cavata così dopo il cartellino rosso che aveva preso nel concitato finale di Lazio-Milan giocata sabato scorso a San Siro per il "fare intimidatorio" col quale s'era rivolto verso l'arbitro. Il caos era scoppiato quando Collu, dopo aver inizialmente concesso calcio d'angolo ai capitolini per la deviazione di gomito di Pavlovic, era andato alla on-field-review su suggerimento del VAR. Il tecnico dei rossoneri, scattato dalla panchina, aveva affrontato il direttore di gara faccia a faccia. "Quando ci sei tu succede sempre qualcosa…", è la frase mormorata al fischietto, rivelata in diretta tv durante le interviste e che molti hanno interpretato come un tentativo di mettere pressione all'arbitro in un momento cruciale e delicato.

Le motivazioni della squalifica nel dispositivo disciplinare

Il dispositivo del Giudice Sportivo mette il punto sotto il profilo disciplinare dopo che il caso nel complesso è stato discusso anche dal designatore a Open VAR.: "per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una "on field review", dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l'Arbitro nell'area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria".

Un turno di stop anche per Ianni, che ha strattonato il tecnico del Milan

Il finale di Lazio-Milan ha rischiato di essere anche più tumultuoso per le reazioni dei protagonisti in campo. La gazzarra ha coinvolto anche i componenti delle panchine oltre che gli stessi calciatori, tanto che lo stesso arbitro ha fatto fatica a ricondurre tutti alla calma. "In queste condizioni non faccio la revisione", è la frase detta in campo. Marco Ianni, stretto collaboratore di Sarri, pure sarà costretto a saltare la prossima partita di campionato per squalifica (oltre a pagare una multa di 5 mila euro).

Fu lui a strattonare Allegri che, espulso, stava abbandonando il terreno di gioco. Nel verdetto si leggono anche le ragioni del provvedimento preso nei suoi confronti: "per avere, al 53° del secondo tempo, in risposta all'atteggiamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di quest'ultimo".