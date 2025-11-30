Allegri zittisce in diretta chi lo accusa di “mettere pressione agli arbitri”: risposta prontissima

Massimiliano Allegri, dopo il finale incandescente di Milan-Lazio, non ha voluto alimentare ulteriori polemiche in TV. L'allenatore rossonero, espulso dopo le proteste con l'arbitro Collu per la decisione di rivedere al VAR il tocco con il braccio in area di Pavlovic e protagonista anche di uno scontro acceso con Marco Ianni, vice di Sarri, si è mostrato molto deciso in occasione di un'intervista.

Allegri perentorio nell'intervista, non vuole sentir parlare di pressione agli arbitri dopo Milan-Lazio

L'occasione gli è stata offerta da una domanda sulla necessità di mettere meno pressione agli arbitri. Nella chiacchierata con la Rai, Alberto Rimedio ha chiesto a Max se non fosse il caso, al netto della tensione per un Milan primo e in lotta per lo Scudetto, di "dare un po’ di serenità in più agli arbitri, evitando di mettere troppa pressione". La risposta di Allegri è stata perentoria: "Se voi parlate sempre degli arbitri, incominciate voi a togliere la pressione dagli arbitri".

La contraddizione evidenziata da Max

Un riferimento a quanto accaduto nell'intervista, con l’allenatore del Milan che si è ritrovato a rispondere a diverse domande sul finale concitato e sull'episodio da moviola: "Parliamo della partita e invece sono già state fatte tre domande sull’arbitro". Allegri non ha nascosto gli errori commessi, sottolineando ancora una volta la necessità di spostare il focus dalle polemiche arbitrali: "Noi sbagliamo, noi sbagliamo. Questo è un episodio, il prossimo è un altro episodio. Sono sempre episodi".

Se l'adrenalina del match ha giocato brutti scherzi a molti dei presenti in campo — e anche ad Allegri, finito in anticipo negli spogliatoi dopo l'espulsione — le cose sono andate diversamente poi in mixed zone. Se la Lazio ha preferito non parlare, affidandosi a un post sui social con le immagini dell'episodio da moviola, Allegri ha gettato acqua sul fuoco. La polemica con l'arbitro? Niente di che per il tecnico del Milan: "Non ho offeso nessuno, anzi sono pure andato a complimentarmi alla fine perché in quel momento ha gestito tutto molto bene. Lui, poverino, si è solo trovato lì in mezzo, ma è stato bravo a prendere la scelta giusta".